  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच BJP अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव से मिले केशव मौर्य, राजनीति गलियारों में हलचल बढ़ी

UP में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच BJP अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव से मिले केशव मौर्य, राजनीति गलियारों में हलचल बढ़ी

उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम की तरफ से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया है लेकिन सियासी गलियारों में इसको लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि, कैबिनेट विस्तार से पहले ये मुलाकात बेहद ही अहम है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम की तरफ से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया है लेकिन सियासी गलियारों में इसको लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि, कैबिनेट विस्तार से पहले ये मुलाकात बेहद ही अहम है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्य सभा सांसद विनोद तावड़े से भी मुलाकात की है।

पढ़ें :- यूपी ने बनाया 9 साल में 9 लाख से अधिक नौकरी देने का रिकॉर्ड : सीएम योगी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होने वाला है। बीते दिनों प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक साथ दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी के शीर्ष आलाकमान से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि, इस मुलाकात में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई थी।

इन नामों की हो रही है चर्चा
यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हुए हैं। लंबे समय से योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रहीं थीं। अब वो दिन आ गया, जब यूपी में योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। इस कैबिनेट विस्तार में भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया, पूजा पाल, मनोज पांडे और राजेश्वर सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है

 

 

पढ़ें :- अब हमें दूसरे ‘उप मुख्यमंत्री’ या कहें ‘प्रतीक्षारत मुख्यमंत्री’ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है...अखिलेश यादव ने एक बार फिर साधा निशाना

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच BJP अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव से मिले केशव मौर्य, राजनीति गलियारों में हलचल बढ़ी

UP में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच BJP अध्यक्ष और राष्ट्रीय...

UP Cabinet Expansion: यूपी में कैबिनेट विस्तार की आ गई फाइनल डेट, ये विधायक बनेंगे मंत्री

UP Cabinet Expansion: यूपी में कैबिनेट विस्तार की आ गई फाइनल डेट,...

स्मार्ट मीटर ‘स्मार्ट चीटर’ बनकर जनता को लूट रहा, रिचार्ज के बाद भी घंटों बिजली नहीं : विनय पटेल

स्मार्ट मीटर ‘स्मार्ट चीटर’ बनकर जनता को लूट रहा, रिचार्ज के बाद...

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 और भविष्य की रणनीति पर बृजभूषण शरण सिंह की चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को दिया जन्म

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 और भविष्य की रणनीति पर बृजभूषण शरण सिंह...

यूपी ने बनाया 9 साल में 9 लाख से अधिक नौकरी देने का रिकॉर्ड : सीएम योगी

यूपी ने बनाया 9 साल में 9 लाख से अधिक नौकरी देने...

बुलंदशहर में बड़ा हादसा, अंतिम संस्कार के बाद गंगा स्नान के दौरान 5 लोग डूबे, तलाश जारी

बुलंदशहर में बड़ा हादसा, अंतिम संस्कार के बाद गंगा स्नान के दौरान...