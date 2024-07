KKR नहीं… अपनी पुरानी IPL टीम के कोच बनने वाले हैं Rahul Dravid; जल्द होगी घोषणा

Rahul Dravid can become the coach of Rajasthan Royals: इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) एक फिर आईपीएल में नजर आने वाले हैं, जहां वह अपनी पुरानी आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के कोच का पद संभाल सकते हैं। द्रविड़ ने बतौर कप्तान लंबे वक्त तक राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े रहे थे।