Chief Minister Yogi Adityanath Birthday: आज 52 साल के हुए सूबे के मुखिया, पढ़ें अजय सिंह बिष्ट से CM योगी बनने का सफर

Chief Minister Yogi Adityanath Birthday: सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज 05 जून को जन्मदिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने सीएम योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो उन्होंने अपनी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ावों का सामना किया है।

एक वक्त ऐसा था जब सूबे के मुख्यमंत्री को अपने तेज तर्ऱार अक्रामक रवैया की वजह से सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं औऱ मुश्किलों को पार कर आज राजनीति जगत का चमकता सितारा बनकर उभरे हैं।

Birthday wishes to Uttar Pradesh CM, @myogiadityanath Ji on his birthday. He is working for UP’s progress and for empowering the poor and downtrodden. I wish him a long and healthy life in the times to come.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 5, 2024