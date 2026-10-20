जयराम रमेश ने VB-G RAM G योजना को सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर बताया ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, वोट चोरी सरकार ने ग्रामीण मजदूरी की चोरी में भी हासिल की महारत

नई दिल्ली। कांग्रेस ने ‘विकसित भारत जी राम जी’ योजना (VB-G RAM G scheme) को ग्रामीण भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ (Surgical Strike) करार दिया है। पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र की ‘वोट चोरी सरकार’ (Vote Chori Government) ने अब ग्रामीण मजदूरों की मजदूरी की ‘चोरी’ में भी महारत हासिल कर ली है।

जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में क्या लिखा?

पार्टी महासचिव जयराम रमेश (Party General Secretary Jairam Ramesh) ने ‘एक्स’ पर एक खबर साझा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बीड और अन्य जिले एक दशक के सबसे भीषण सूखे का सामना कर रहे हैं और ऐसी विकट परिस्थितियों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण परिवारों के लिए सहायता की गारंटी हुआ करता था।

Beed and other districts in Maharashtra are facing the worst drought in a decade. MGNREGA was the guarantee of support in such times of extreme distress. But its replacement with VB-G RAM G is nothing less than a surgical strike on the social safety net that protected rural India. This detailed field-level investigation by a Scroll reporter found that most villagers had not worked in months, despite being shown as working on paper. Instead, local politicians are pocketing their wages – no doubt belonging to the ruling party. Evidence of such fake attendance and clone app scams in UP and other BJP-ruled states has also been revealed in the media. पढ़ें :- भाजपा कैबिनेट मंत्री और नेताओं के साथ पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन की वायरल फोटो पर उनका तंज, में तो पीडीए को मजबूत करने जा रहा हूँ This is not just corruption, but systemic theft of workers’ wages. The Vote Chori Sarkaar has perfected ग्रामीण मजदूरी चोरी also — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 20, 2026

उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा की जगह ‘विकसित भारत-जी राम जी’ (वीबी-जीरामजी) योजना लाना ग्रामीण भारत की रक्षा करने वाले सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ (Surgical Strike) से कम नहीं है।

मजदूरी की रकम हड़पने का आरोप

कांग्रेस नेता ने खबर का हवाला देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर की गई पड़ताल में पाया गया कि कई ग्रामीणों ने महीनों से काम नहीं किया था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें काम करते हुए दिखाया गया। रमेश ने आरोप लगाया कि स्थानीय नेता कथित तौर पर मजदूरों के नाम पर दर्ज मजदूरी की रकम हड़प रहे हैं।

बीजेपी शासित कई राज्यों में गड़बड़ी का दावा

उन्होंने उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित अन्य राज्यों में भी फर्जी हाजिरी और कथित ‘क्लोन ऐप’के जरिये गड़बड़ी से संबंधित खबरें सामने आने का दावा किया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि यह केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि श्रमिकों की मजदूरी की ‘व्यवस्थित चोरी’है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ‘वोट चोरी सरकार (Vote Chori Government) ने ग्रामीण मजदूरी की चोरी में भी महारत हासिल कर ली है।’