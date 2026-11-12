अचानक डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और पंकज चौधरी से मिलने पहुंचे ब्रजेश पाठक, यूपी में सियासी हलचल तेज

लखनऊ : यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दीं हैं। इस बीच, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है। इसके बाद यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने भी ब्रजेश पाठक से मिले हैं। जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। इन मुलाकातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम की गर्मजोशी भरी मुलाकात, चेहरों की मुस्कान ने सियासी संदेश दिया।

जानकारी के अनुसार, आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास, सात कालिदास मार्ग पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। जिसे दोनों नेताओं ने शिष्टाचार भेंट बताया है। इसके बाद ब्रजेश पाठक ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के आवास पर पहुंचकर उन्हें दीपावली की बधाई दी। सूत्रों की मानें तो इस दौरान तीनों नेताओं के बीच 2027 विधानसभा चुनाव और 12 दिसंबर को अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर भी बातचीत हुई।

अखिलेश पर जोरदार हमला

डिप्टी ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा, “समाजवादी पार्टी समझ ही नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार आ रही है। हमारा मानना है कि 80 प्रतिशत से अधिक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अखिलेश यादव ने एक नई लाइन दे दी है कि यह 95-5 की लड़ाई है। अखिलेश यादव, 5 प्रतिशत मतदाता ही आपके पास बचे हैं, जो तुष्टीकरण वाले हैं। शेष 95 प्रतिशत मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर आ रही है। आज भी लोग गुंडागर्दी के खिलाफ प्रदेश में आपके विरुद्ध खड़े हैं।”