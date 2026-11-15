Koffee With Karan 9: अनन्या पांडे ने एक्स बॉयफ्रेंड को किया वीडियो कॉल, कार्तिक आर्यन को देखकर चौंके फैंस

Koffee With Karan 9: बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार वजह बना है करण जौहर के चर्चित चैट शो ‘कॉफी विद करण 9’ का नया प्रोमो। इसमें अनन्या कुछ ऐसा करती नजर आ रही हैं, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। शो में उन्हें अपने पुराने रिश्तों से जुड़े लोगों को फोन करने का टास्क दिया गया।

दरअसल, करण जौहर ने शो के दौरान अनन्या पांडे को एक दिलचस्प चुनौती दी। उन्हें अपने एक्स-बॉयफ्रेंड्स को फोन करना था। करण के इस टास्क को अनन्या ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में स्वीकार कर लिया। इसके बाद जब कैमरे पर उनका फोन दिखाया गया तो स्क्रीन पर अभिनेता कार्तिक आर्यन वीडियो कॉल पर नजर आए। प्रोमो का यह part सामने आते ही दर्शकों का ध्यान खींचने लगा।

इस एपिसोड में अनन्या के साथ बिजनेसवुमन अनन्या बिड़ला भी मेहमान के तौर पर पहुंची हैं। बातचीत के दौरान करण जौहर ने अनन्या की लव लाइफ से जुड़े नामों का जिक्र भी किया। उन्होंने आदित्य रॉय कपूर, ईशान खट्टर और कार्तिक आर्यन का नाम लेकर माहौल को और दिलचस्प बना दिया। हालांकि, इन अभिनेताओं के साथ अनन्या के रिश्तों को लेकर अलग-अलग समय पर चर्चाएं रही हैं, लेकिन प्रोमो में किसी रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

वहीं, अनन्या बिड़ला भी इस बातचीत में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में अनन्या से पूछ लिया कि क्या उन्होंने अपने सभी पुराने बॉयफ्रेंड्स को फोन कर लिया है। उनके इस सवाल ने शो के माहौल को और मजेदार बना दिया।





फिलहाल प्रोमो ने पूरे एपिसोड को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। अब फैंस जानना चाहते हैं कि अनन्या ने फोन पर क्या बातचीत की और करण जौहर के सामने अपनी पुरानी रिलेशनशिप को लेकर कौन से दिलचस्प खुलासे किए।