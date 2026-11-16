job freshers learning : नौकरी के लिए फ्रेशर्स को इन स्किल्स पर करना चाहिए फोकस, सीख लें ये चीजें

job freshers learning : आज के समय में बड़ी टेक कंपनियों में नौकरी करना लाखों युवाओं का सपना है। खासकर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे छात्रों के बीच इन कंपनियों में काम करने का क्रेज काफी ज्यादा है। अच्छी नौकरी पाने के लिए फ्रेशर्स को टेक्निकल स्किल्स (जैसे AI टूल्स, डेटा एनालिटिक्स) और सॉफ्ट स्किल्स (कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम-सॉल्विंग) के संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। कंपनियां अब केवल डिग्री के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज और काम करने की क्षमता को प्राथमिकता देती हैं।

जॉब सर्च में सफल होने के लिए अपनी स्किल्स के अनुसार सही प्लेटफॉर्म चुनना और एक कस्टमाइज्ड रिज्यूमे (Resume) बनाना सबसे ज़रूरी कदम है।

सॉफ्ट स्किल्स (Soft Skills)

कम्युनिकेशन स्किल्स

इंटरव्यू पास करने और ऑफिस में काम करने के लिए अपनी बात को स्पष्ट रूप से लिखना और बोलना (खासकर प्रोफेशनल ईमेल लिखना) बेहद जरूरी है।

प्रॉब्लम-सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग

कंपनियां ऐसे उम्मीदवारों को पसंद करती हैं जो किसी भी समस्या का तार्किक और प्रैक्टिकल समाधान निकाल सकें।

टीमवर्क और अनुकूलनशीलता (Adaptability)

टीम के साथ मिलकर काम करने की क्षमता और नई तकनीक या माहौल के अनुसार खुद को जल्दी ढाल लेना आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है।

टाइम मैनेजमेंट और वर्क एथिक्स

समय की पाबंदी, डेडलाइन पर काम पूरा करना और ऑफिस के नियमों (Professional Etiquette) का पालन करना पहले दिन से ही नोटिस किया जाता है।

प्रैक्टिकल टिप्स

रियल प्रोजेक्ट्स बनाएं

सिर्फ सर्टिफिकेट इकट्ठा करने के बजाय 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करें जिन्हें आप इंटरव्यू में दिखा सकें।

इंटर्नशिप करें

छोटी इंटर्नशिप भी आपको कॉर्पोरेट कल्चर समझने और प्रैक्टिकल अनुभव हासिल करने में मदद करती है।

मॉक इंटरव्यू दें

आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी कमियों को सुधारने के लिए दोस्तों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें।

रिज्यूमे और प्रोफाइल को अपडेट करें

ATS-फ्रेंडली रिज्यूमे

ज़्यादातर कंपनियां रिज्यूमे छांटने के लिए सॉफ्टवेयर (ATS) का इस्तेमाल करती हैं। अपने रिज्यूमे में जॉब डिस्क्रिप्शन से जुड़े कीवर्ड्स (Keywords) ज़रूर डालें और सिंपल फॉर्मेट रखें।हर जॉब के लिए बदलाव

एक ही रिज्यूमे हर जगह न भेजें। जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी स्किल्स और प्रोजेक्ट्स को सबसे ऊपर हाइलाइट करें।प्रोफाइल मजबूत बनाएं

अपनी प्रोफाइल फोटो प्रोफेशनल रखें, ‘About’ सेक्शन में अपनी स्किल्स स्पष्ट लिखें और ‘Open to Work’ फीचर ऑन करें।

जॉब पोर्टल्स

भारत में फ्रेशर्स और युवाओं के लिए LinkedIn, Naukri.com, Internshala, और Indeed सबसे असरदार प्लेटफॉर्म हैं। अपनी प्रोफाइल को रोज़ाना थोड़ा अपडेट करते रहें ताकि रिक्रूटर्स की सर्च में आपका नाम ऊपर दिखे।