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मायावती को आकाश आनंद की वापसी पर देनी पड़ी सफाई! मतभेदों के लिए अशोक सिद्धार्थ पर फोड़ा ठीकरा

Akash Anand's return to the BSP : बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में एक बार फिर वापस लेने और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपने पर सफाई दी है। मायावती ने मंगलवार को कहा कि आकाश आनंद ने शादी से पहले शिकायत का मौका नहीं दिया। अब आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बाद कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उनको अब आगे कभी भी पार्टी से निकालने की ज़रूरत पडे़गी।

By Abhimanyu 
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Akash Anand’s return to the BSP : बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में एक बार फिर वापस लेने और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपने पर सफाई दी है। मायावती ने मंगलवार को कहा कि आकाश आनंद ने शादी से पहले शिकायत का मौका नहीं दिया। अब आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बाद कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उनको अब आगे कभी भी पार्टी से निकालने की ज़रूरत पडे़गी।

पढ़ें :- मायावती ने भतीजी दीपिका का भी काटा पत्ता, ईशान आनंद ही होंगे बसपा सुप्रीमो के उत्तराधिकारी!

दरअसल, पूर्व सीएम मायावती ने दिसंबर 2023 में भतीजे आकाश आनंद अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन, बीते कुछ महीनों में वह आकाश को कई बार पार्टी से निकाल चुकी हैं और कुछ समय बाद उनकी वापसी भी हुई है। इसी क्रम में मायावती ने सोमवार को आकाश आनंद को फिर से पार्टी में वापस ले लिया और उन्हें राष्ट्रीय संयोजक का पद भी सौंप दिया। जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े भी हुए। अब इस पर बसपा सुप्रीमो ने स्थिति स्पष्ट की है।

मायावती ने मंगलवार को एक्स पर कहा, “जैसाकि यह विदित है कि श्री आकाश आनन्द को कल बी.एस.पी. में वापिस लेकर व पार्टी का पुनः राष्ट्रीय संयोजक बनाकर इनको पार्टी के कार्यो में लगा दिया है। 2. लेकिन आज अधिकांशः मीडिया में इस बात को काफी बढ़ा-चढ़ाकर लिखा है कि श्री आकाश आनन्द को चार बार पार्टी से निकालकर अब पुनः पार्टी में वापिस ले लिया है और इनको फिर से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। जबकि इस सम्बन्ध में इनको मैं यह भी अवगत कराना चाहती हूँ कि श्री आकाश आनन्द की शादी होने से पहले ही वे पार्टी में काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, जिसकी वजह से इनको पार्टी से कभी भी नहीं निकाला गया है।”

बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा, “लेकिन इनका रिश्ता श्री अशोक सिद्धार्थ के साथ होने के बाद से फिर इन्होंने अपने ख़ुद के स्वार्थ मे श्री आकाश आनन्द की इमेज को काफी कुछ ख़राब करने का प्रयास किया है। जिसके कारण फिर श्री आकाश आनन्द में सुधार लाने के ख़ास उद्देश्य से इनको पार्टी से कई बार निकालना भी पड़ा है और ग़लती का एहसास होने के बाद फिर इनको वापिस भी लेना पड़ा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि श्री अशोक सिद्धार्थ के संन्यास लेने के बाद से अब ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये कि पार्टी को फिर से इनको अलग करना पडे़।”

उन्होंने कहा, “अर्थात् जिस प्रकार से इन्होंने शादी से पहले पार्टी को कभी भी कोई शिकायत का मौक़ा नहीं दिया है, जिसके कारण इनको कभी भी पार्टी से निकालना नहीं पड़ा है और अब श्री अशोक सिद्धार्थ के संन्यास लेने के बाद तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इनको अब आगे कभी भी पार्टी से निकालने की ज़रूरत पडे़गी और अब वे राजनीति में आगे ही बढ़ेंगे, ऐसी सभी को पूरी-पूरी उम्मीद भी है। इसलिए मीडिया को यह सब सच्चाई को उजागर करते हुये तब इनके बारे में पार्टी से कई बार निकालने का उल्लेख करना चाहिये तो यह बेहतर होगा।”

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