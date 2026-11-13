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Microsoft Outage : भारत समेत 74 देशों में Microsoft की सर्विस ठप , एयरलाइन की एडवाइजरी जारी

भारत समेत दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस करीब 12 घंटे से ठप हैं, यह तकनीकी समस्या 12 नवंबर 2026 की रात करीब 11:30 से 12:38 बजे (भारतीय समयानुसार) के बीच शुरू हुई थी और 13 नवंबर की दोपहर तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Microsoft Outage : भारत समेत दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस करीब 12 घंटे से ठप हैं, यह तकनीकी समस्या 12 नवंबर 2026 की रात करीब 11:30 से 12:38 बजे (भारतीय समयानुसार) के बीच शुरू हुई थी और 13 नवंबर की दोपहर तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है।

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आउटेज-ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector के अनुसार, भारत और अमेरिका समेत 74 देशों में 1.3 लाख से अधिक यूजर्स ने इस गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। इससे निम्नलिखित प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

सर्वर और ट्रैफिक में खराबी
Microsoft 365 Status के अनुसार, ऑटोमेटेड हेल्थ चेक में फेल होने के कारण कई फ्रंटएंड सर्वर अचानक बंद हो गए। इससे बाकी बचे सर्वरों पर ट्रैफिक का भारी दबाव बढ़ गया।

साइबर हमले से इनकार
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस गड़बड़ी के पीछे किसी साइबर हमले या दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के सबूत नहीं मिले हैं।

माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक आउटेज का असर देश की घरेलू एयरलाइनों पर भी दिखने लगा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर कम से कम तीन उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और कई उड़ानों में देरी हुई है।

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एयरलाइन सेवाएं प्रभावित
भारतीय एयरलाइंस IndiGo और Akasa Air ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि इस आउटेज के कारण उनकी ईमेल सपोर्ट सेवाएं प्रभावित हुई हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों से वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए संपर्क करने को कहा है।

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