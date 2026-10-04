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MLC Elections : बीजेपी ने महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की

Maharashtra MLC Elections :  भाजपा (BJP) ने 2026 के महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए ग्रेजुएट्स और टीचर्स निर्वाचन क्षेत्रों से तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। स्मिता जाधव पुणे डिवीज़न ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र से, सुधाकर कोहले नागपुर डिवीज़न ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र से और कौस्तुभ गावडे पुणे डिवीज़न टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।

By Abhimanyu 
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Maharashtra MLC Elections :  भाजपा (BJP) ने 2026 के महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए ग्रेजुएट्स और टीचर्स निर्वाचन क्षेत्रों से तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। स्मिता जाधव पुणे डिवीज़न ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र से, सुधाकर कोहले नागपुर डिवीज़न ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र से और कौस्तुभ गावडे पुणे डिवीज़न टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इन तीन नामों को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंज़ूरी दी और पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से इनकी घोषणा की गई। 4 अक्टूबर को जारी प्रेस रिलीज़ पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय के प्रभारी तरुण चुघ के हस्ताक्षर हैं।

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बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद  का चुनाव कुल पांच ग्रेजुएट्स और टीचर्स निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होगा। यह घोषणा नॉमिनेशन भरने की 6 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले की गई है। प्रत्याशी 7 अक्टूबर को स्क्रूटनी और 9 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक, वोटिंग 23 अक्टूबर को और वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को होगी, और पूरी चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।

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