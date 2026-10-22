इस शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज होंगी 7 फिल्में, क्रिकेट के जुनून से लेकर खौफनाक कमरे तक दिखेगी अलग-अलग कहानियां

Bollywood Updates: इस शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में फिल्मों की नई खेप दस्तक देने जा रही है। इस हफ्ते दर्शकों के पास स्पोर्ट्स ड्रामा, पारिवारिक मनोरंजन, रोमांस, एक्शन और हॉरर-थ्रिलर जैसे कई विकल्प होंगे। कोई फिल्म पुराने प्यार की वापसी की कहानी दिखाएगी, तो कोई क्रिकेट की ऐतिहासिक जीत से जुड़े दौर को पर्दे पर उतारेगी। वहीं, एक फिल्म ऐसे कमरे की कहानी लेकर आ रही है, जो 15 साल से बंद था। अगर आप वीकेंड पर थिएटर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जानिए इस शुक्रवार रिलीज होने वाली 7 फिल्मों के बारे में।

1. दूसरा (Doosra)

जॉनर: स्पोर्ट्स ड्रामा

फिल्म ‘दूसरा’ की कहानी भारतीय क्रिकेट की ऐतिहासिक नेटवेस्ट सीरीज जीत से जुड़ी है। साल 2002 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर मिली इस जीत ने क्रिकेट प्रशंसकों के बीच खास जगह बनाई थी। फिल्म में उस दौर के क्रिकेट के जुनून के साथ एक युवा लड़की की कहानी भी दिखाई जाएगी। यह कहानी भारतीय क्रिकेट में आए बदलावों और उस यादगार जीत के प्रभाव को सामने लाने की कोशिश करती है।

2. लिटिल थॉमस (Little Thomas)

जॉनर: फैमिली ड्रामा

90 के दशक के गोवा की पृष्ठभूमि पर बनी ‘लिटिल थॉमस’ एक बच्चे की ख्वाहिश और उसके परिवार की कहानी है। फिल्म का सात साल का थॉमस अपने लिए एक छोटा भाई चाहता है। उसकी इस इच्छा के बाद परिवार में क्या बदलाव आते हैं और रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है, यही फिल्म का मुख्य हिस्सा है। पारिवारिक रिश्तों और बच्चों की भावनाओं पर आधारित यह फिल्म हल्की-फुल्की कहानी पसंद करने वालों के लिए एक विकल्प हो सकती है।

3. उड़ता तीर (Udta Teer)

जॉनर: स्पाई कॉमेडी / फैमिली एंटरटेनर

‘उड़ता तीर’ में जासूसी की दुनिया के साथ कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी एक ऐसे जासूस के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी गलतियां बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती हैं। इसके बाद हालात ऐसे बिगड़ते हैं कि कई मजेदार घटनाएं सामने आने लगती हैं। जासूसी, हंगामे और हास्य से भरपूर मनोरंजन पसंद करने वाले दर्शक इस फिल्म पर नजर रख सकते हैं।

4. तू है मेरी किरण (Tu Hai Meri Kiran)

जॉनर: रोमांटिक थ्रिलर

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फिल्म ‘तू है मेरी किरण’ में प्यार के साथ सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। कहानी दो लोगों के रिश्ते और उनके सामने आने वाली मुश्किलों के इर्द-गिर्द बुनी गई है। रिश्ते में आने वाले उतार-चढ़ाव के बीच कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, यह फिल्म का अहम पहलू होगा। रोमांस के साथ रहस्य पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह फिल्म खास हो सकती है।

5. तुम मेरे हो (Tum Mere Ho)

जॉनर: एक्शन / रोमांटिक ड्रामा

‘तुम मेरे हो’ प्यार, एक्शन और एडवेंचर को साथ लेकर आती है। फिल्म में दो प्रेमियों की कहानी दिखाई गई है, जिन्हें अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। मुश्किल हालात में उनका रिश्ता कितना मजबूत रहता है और उनकी जिंदगी किस मोड़ पर पहुंचती है, कहानी इसी के इर्द-गिर्द आगे बढ़ती है। रोमांटिक ड्रामा के साथ एक्शन पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह फिल्म एक विकल्प है।

6. पहला प्यार दूसरी बार (Pehla Pyaar Doosri Baar)

जॉनर: रोमांटिक कॉमेडी

कभी-कभी जिंदगी में पुराना प्यार लौट आए, तो रिश्तों के समीकरण बदलने लगते हैं। ‘पहला प्यार दूसरी बार’ की कहानी भी इसी विचार पर आधारित है। पुराने रिश्ते की वापसी के बाद दोस्ती, प्यार और भावनाओं के बीच उलझनें पैदा होती हैं। फिल्म इन हालात को रोमांस और कॉमेडी के अंदाज में पेश करती है। हल्की-फुल्की प्रेम कहानियां पसंद करने वालों के लिए यह फिल्म वीकेंड का विकल्प हो सकती है।

7. 418

जॉनर: साइकोलॉजिकल हॉरर-थ्रिलर

हॉरर और सस्पेंस पसंद करने वालों के लिए तेलुगु फिल्म ‘418’ इस शुक्रवार रिलीज होने वाली फिल्मों में शामिल है। फिल्म की कहानी एक मेडिकल कॉलेज के कमरे नंबर 418 पर केंद्रित है, जो पिछले 15 साल से बंद पड़ा था। कमरा खुलने के बाद वहां ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, जो लोगों को हैरान कर देती हैं। कहानी में डर और रहस्य के साथ विज्ञान तथा अंधविश्वास से जुड़े पहलुओं को भी जगह दी गई है। फिल्म का माहौल और बंद कमरे से जुड़ा रहस्य दर्शकों के लिए दिलचस्प हो सकता है।

वीकेंड पर क्या देखें?

इस शुक्रवार की फिल्मों में हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ है। क्रिकेट और खेल से जुड़ी कहानी पसंद करने वाले ‘दूसरा’ पर विचार कर सकते हैं, जबकि परिवार के साथ मनोरंजन के लिए ‘लिटिल थॉमस’ और ‘उड़ता तीर’ विकल्प हैं। रोमांस के शौकीनों के लिए ‘तू है मेरी किरण’, ‘तुम मेरे हो’ और ‘पहला प्यार दूसरी बार’ हैं। वहीं, डर और रहस्य की तलाश करने वालों की नजर ‘418’ पर रह सकती है।