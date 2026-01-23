वसंत पंचमी पर आदर्श जूनियर हाई स्कूल में श्रद्धा व उल्लास के साथ मां सरस्वती की पूजा

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के पावन अवसर पर पूरे देश में वसंत पंचमी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। विद्या, बुद्धि, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित इस दिवस पर लोगों ने अपने घरों, विद्यालयों और संस्थानों में विधिवत पूजा-अर्चना कर ज्ञान एवं प्रबुद्धि की कामना की।

इसी क्रम में नौतनवा नगर स्थित में आदर्श जूनियर हाई स्कूल में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा विधिवत मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की गई। समारोह के दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजय जायसवाल ने उपस्थित बच्चों को वसंत पंचमी के धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व शिक्षा के प्रति समर्पण, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है।

इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक अनिल अग्रवाल, प्रधानाध्यापक अजय जायसवाल, सहायक अध्यापक विष्णु देव, आनंद कुमार गुप्त, भूपेंद्र सिंह, तथा महिला शिक्षिकाओं में अर्चना पटेल, सावित्री जायसवाल, सपना अग्रहरी, बरखा जायसवाल, नीतू गौड़, खुशी जायसवाल, साक्षी कांदू, बंदना यादव, नैना गौड़, नंदनी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं विद्यालय की रसोई कर्मचारी मौजूद रहीं।

पूरे कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में श्रद्धा, उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा।