पीएम मोदी, बोले-मोबाइल पर थोड़ी मिट्टी डालो,फोन तुरंत देता है उसकी गुणवत्ता रिपोर्ट, राहुल गांधी ने कहा Teleprompter से नज़र हटी, दुर्घटना घटी!

नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 नवंबर 2026 आयोजित ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन’ (Kisan Tak Bharat Agriculture Conference) को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि अब मृदा परीक्षण (Soil testing) के लिए मोबाइल फोन पर वो व्यवस्था बन रही है कि मोबाइल फोन पर थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, मोबाइल फोन तुरंत रिपोर्ट दे देता है कि आपकी मिट्टी किस फसल के योग्य है और किस फर्टिलाइजर की कितनी जरूरत है? पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सप चैनल पर ​वीडियो शेयर कर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि Teleprompter से नज़र हटी, दुर्घटना घटी!