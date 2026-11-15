Video : पीएम मोदी, बोले-मोबाइल पर थोड़ी मिट्टी डालो,फोन तुरंत दे देता है उसकी गुणवत्ता रिपोर्ट, कांग्रेस ने कहा एंटायर पॉलिटिक्स साइंस का कमाल

नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 नवंबर 2026 आयोजित ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन’ (Kisan Tak Bharat Agriculture Conference) को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि अब मृदा परीक्षण (Soil testing) के लिए मोबाइल फोन पर वो व्यवस्था बन रही है कि मोबाइल फोन पर थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, मोबाइल फोन तुरंत रिपोर्ट दे देता है कि आपकी मिट्टी किस फसल के योग्य है और किस फर्टिलाइजर की कितनी जरूरत है? पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने एक्स पोस्ट पर ​बड़ा हमला बोला है।

This video is NOT for the faint-hearted 🙃 https://t.co/MA1SV7O6k5 — Congress (@INCIndia) November 15, 2026



हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि तकनीक और मिट्टी की जांच (Soil Testing) को लेकर दिए गए एक बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस की प्रमाणिकता परखने के लिए सोशल मीडिया यूजर्स ने ग्रोक सवाल किया। ग्रोक ने कहा कि नहीं, सामान्य मोबाइल पर सीधी मिट्टी डालने से जांच नहीं होती। मगर सेंसर-आधारित पोर्टेबल डिवाइस (जैसे NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले) मोबाइल से जुड़कर थोड़ी मिट्टी डालते ही पोषक तत्व, फसल उपयुक्तता और खाद की मात्रा बता सकते हैं। IIT कानपुर जैसी जगहों पर ऐसी तकनीकें पहले से हैं और आगे सस्ती AI-सेंसर वाली व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं। ‘भू-परीक्षक’पोर्टेबल डिवाइस में मिट्टी डालकर मिट्टी कि जांच की जाती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम मोदी ने किसानों के लिए विकसित हो रही नई मोबाइल और सेंसर-आधारित तकनीक का जिक्र करते हुए कहा कि आज तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है कि किसान अपने मोबाइल फोन पर (या उससे जुड़े उपकरण में) थोड़ी सी मिट्टी डालें, तो फोन उन्हें तुरंत रिपोर्ट दे देता है कि मिट्टी कैसी है, उसमें कौन सी फसल उगाई जा सकती है और किस खाद की कितनी जरूरत है।

कांग्रेस पार्टी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि एंटायर पॉलिटिक्स साइंस का कमाल

विपक्षी दलों और सोशल मीडिया यूजर्स ने पीएम मोदी के बयान का शाब्दिक अर्थ निकालते हुए इसे सीधे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर मिट्टी डालने से जोड़ा है और तंज कसते हुए इसे उनकी डिग्री के संदर्भ में ‘एंटायर पॉलिटिकल साइंस’ (Entire Political Science) का कमाल बताया है।

Entire Political Science Ka Kamaal https://t.co/p2HZVWear3 — Congress (@INCIndia) November 15, 2026

नाले से गैस’ और ‘स्पेस टेक्नोलॉजी’ की अपार सफलता के बाद पेश है… मिट्टी डालो, फोन बर्बाद करो टेक्नोलॉजी : कांग्रेस

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और अन्य आलोचकों ने इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक व्यंग्यात्मक वीडियो साझा किया गया है, जिसे “मोदी सरकार की मिट्टी डालो, फोन बर्बाद करो टेक्नोलॉजी” नाम दिया गया है।

‘नाले से गैस’ और ‘स्पेस टेक्नोलॉजी’ की अपार सफलता के बाद पेश है… मिट्टी डालो, फोन बर्बाद करो टेक्नोलॉजी 👇 https://t.co/BhaGhqWfOU — Congress (@INCIndia) November 15, 2026

तकनीकी पहलू और समर्थकों का पक्ष

समाचार रिपोर्ट्स और समर्थकों के अनुसार, प्रधानमंत्री के बयान को सोशल मीडिया पर गलत संदर्भ में पेश किया गया है। उनका आशय सीधे मोबाइल स्क्रीन पर मिट्टी रखने से नहीं, बल्कि उभरती हुई मोबाइल और सेंसर-आधारित मृदा परीक्षण तकनीक (Mobile and Sensor-based Soil Testing) से था।

कैसे काम करती है यह तकनीक?

आधुनिक कृषि-तकनीक (Agri-Tech) में ऐसे पोर्टेबल सेंसर और छोटे उपकरण विकसित किए जा रहे हैं जो स्मार्टफोन से जुड़ते हैं। इन उपकरणों में मिट्टी का नमूना डालने पर सेंसर उसका विश्लेषण करते हैं और मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान को तुरंत मिट्टी की गुणवत्ता और आवश्यक उर्वरकों की रिपोर्ट उपलब्ध कराते हैं।