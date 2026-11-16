Congress meeting : यूपी चुनाव को लेकर राहुल और खरगे ने UP कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक ,रणनीति पर हुई चर्चा

Congress meeting : लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की गई और रणनीति पर चर्चा हुई।

यह बैठक 10, राजाजी मार्ग पर आयोजित की गई थी। इसमें कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा, यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल (CLP) के नेता वीरेंद्र चौधरी शामिल हुए।

बैठक के बाद खड़गे ने बताया कि चर्चा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात और आगामी विधानसभा चुनावों पर केंद्रित थी। उन्होंने विश्वास जताया कि ये चुनाव देश की राजनीति को एक नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर गहन चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव देश की राजनीति को नई दिशा देंगे। प्रदेश की जनता परिवर्तन की ओर देख रही है और सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा वंचित वर्गों के अधिकारों को मजबूत होते देखना चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी, INDIA गठबंधन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत करेगी। — Mallikarjun Kharge (@kharge) November 16, 2026

कांग्रेस अध्यक्ष ने X पर एक पोस्ट में कहा, कि उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों के लिए बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

खरगे ने कहा, “आज मैंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में विस्तार से चर्चा की।”

उन्होंने आगे कहा, “उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव देश की राजनीति को एक नई दिशा देंगे। राज्य के लोग बदलाव चाहते हैं और वे सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा हाशिए पर मौजूद समुदायों के अधिकारों को मजबूत होते देखना चाहते हैं।”