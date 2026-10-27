राहुल गांधी ने क्यों त्रिपुंड शेयर कर लिखा ‘सत्यम् शिवम् सुन्दरम्’? बहन प्रियंका गांधी ने बताया इस पोस्ट के पीछे का सच

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार सुबह-सुबह अपने X प्लेटफॉर्म हैंडल पर त्रिपुंड तिलक (Tripundra) की एक तस्वीर साझा की। इसके साथ ही, उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में ‘सत्यम् शिवम् सुन्दरम्’ (Satyam Shivam Sundaram) लिखा। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के इस पोस्ट को देखकर हर कोई यही सोच रहा कि आखिर उन्होंने त्रिपुंड की तस्वीर क्यों साझा की?

हालांकि, उन्होंने अपने इस पोस्ट के बारे में विस्तार से कोई भी जानकारी साझा नहीं की, लेकिन राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने उनके इस पोस्ट के पीछे का सच बताया है।

भाई राहुल के X पोस्ट को लेकर बहन प्रियंका ने बताया सच

The truth can never be suppressed for long. This government has spent unprecedented resources on a filthy campaign to malign my brother, to defame him and slap bogus cases on him simply for fearlessly telling the truth. पढ़ें :- स्वामी प्रसाद मौर्य के 10 कैंडिडेट पंजा सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव, पूर्व बीजेपी सांसद डॉ. संघमित्रा जल्द थामेंगी कांग्रेस का हाथ It takes immense courage, tenacity and the perseverance of a true warrior to stand against an onslaught of lies the way he has. One by one the chips will fall. The truth will emerge clear and strong. This is just the beginning. — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 27, 2026

वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने अपने X प्लेटफॉर्म हैंडल से राहुल गांधी के पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा कि सच्चाई को लंबे वक्त तक दबाया नहीं जा सकता है। इस सरकार ने मेरे भाई को बदनाम करने, उनकी छवि खराब करने और उन पर झूठे मुकदमे थोपने के अभियान में अभूतपूर्व संसाधन झोंक दिए हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया, क्योंकि उन्होंने बिना किसी डर के सच बोलने की हिम्मत की है।

उन्होंने कहा,कि जिस तरह से राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने झूठ के इस हमले का डटकर सामना किया है, उसके लिए एक सच्चे योद्धा जैसा अपार साहस, दृढ़ता और निरंतर प्रयास चाहिए। प्रियंका ने यह भी कहा, ‘एक-एक करके सारी परतें खुलेंगी। सच्चाई साफ तौर पर और मजबूती के साथ सामने आएगी। ये तो बस शुरुआत है।

पवन खेड़ा, बोले-मोदी के नेतृत्व में चल रहे झूठ, दमन और गरीबी का अंत होना जरूरी

वहीं, कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा (Rajya Sabha MP Pawan Khera) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के X पोस्ट को री-शेयर करते हुए कहा,कि भगवान शिव बिना किसी आकार, बिना किसी बदलाव और ब्रह्मांड के शाश्वत स्वरूप का प्रधिनिधित्व करते हैं, जो विनाश और पुनर्निर्माण, दोनों को अपने भीतर समाहित करते हैं।

Lord Shiva represents the formless, changeless, and eternal essence of the universe – embodying both destruction and renewal. India stands at the cusp of such a new dawn. But first, the darkness of twelve years of untruth, oppression, and penury under Modi must be destroyed. Rahul Ji has remained an enduring companion of Satya – Truth – even when he has stood alone. पढ़ें :- ‘मोदी कहीं नहीं जाएगा ब्रो’, खरगे के बयान पर BJP का पलटवार, सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ा सियासी विवाद And the time is not far when everything else will dissolve. Only Truth will remain. — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) October 27, 2026

उन्होंने कहा,कि भारत भी ऐसे ही एक नए सवेरे की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन उससे पहले मोदी के नेतृत्व में 12 सालों से चले आ रहे झूठ, दमन और गरीबी के अंधकार का अंत होना जरूरी है। राहुल जी सत्य के साथ लगातार खड़े रहे हैं, तब भी जब वे अकेले खड़े दिखाई दिए और वो वक्त भी दूर नहीं है, जब बाकी सब कुछ विलीन हो जाएगा. सिर्फ सत्य बचेगा।