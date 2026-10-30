रणबीर कपूर की ‘रामायण’ को सेंसर बोर्ड की हरी झंडी, मिला U सर्टिफिकेट, फिल्म का बच्चे से बूढ़े तक उठा सकेंगे लुत्फ

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), यश और साई पल्लवी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ (Film ‘Ramayana’) की रिलीज का इंतजार अब खत्म होने वाला है। निर्देशक नितेश तिवारी की यह पौराणिक फिल्म 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। दिवाली (Diwali) से ठीक पहले रिलीज हो रही इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही जबरदस्त उत्साह है। अब फिल्म से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। ‘रामायण’ को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने सर्टिफिकेट दे दिया है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक फिल्म की सेंसर प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरी हुई।

‘रामायण’ को मिला U सर्टिफिकेट, इतना होगा रनटाइम

CBFC की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ‘रामायण’ को U सर्टिफिकेट दिया गया है। इसका मतलब है कि फिल्म को सभी आयु वर्ग के दर्शक देख सकेंगे। फिल्म की अवधि 195 मिनट दर्ज की गई है, यानी दर्शकों को करीब 3 घंटे 15 मिनट तक रामकथा बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में किसी तरह के विजुअल कट या बदलाव किए हैं या नहीं, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बोर्ड की वेबसाइट पर फिल्म का आधिकारिक सिनॉप्सिस भी साझा किया गया है। इसके मुताबिक कहानी रावण के तीनों लोकों पर विजय हासिल करने से शुरू होती है। राक्षस सम्राट रावण को केवल मनुष्य ही पराजित कर सकता है। ऐसे में भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में धरती पर अवतार लेते हैं। पिता के वचन का पालन करते हुए राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकलते हैं। इसी दौरान रावण सीता का हरण कर लेता है, जिसके बाद अधर्म के खिलाफ सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत होती है।

IMAX 3D में रिलीज होगी फिल्म, ‘गॉडजिला माइनस जीरो’ की रिलीज पर असर

‘रामायण’ को भारतीय सिनेमाघरों में IMAX 3D फॉर्मेट में भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म की इस बड़ी रिलीज का असर दूसरी फिल्मों की स्क्रीन उपलब्धता पर भी पड़ता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘गॉडजिला माइनस जीरो’ की भारत में रिलीज की तारीख आगे बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी गई है। बताया जा रहा है कि देश में IMAX स्क्रीन की संख्या सीमित है और सिनेमाघर फिलहाल ‘रामायण’ को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी वजह से ‘गॉडजिला माइनस जीरो’ को आगे खिसकाने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि, इस बदलाव को लेकर फिल्म की भारतीय मार्केटिंग टीम की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीते दिन रिलीज हुआ फिल्म का गाना ‘जुड़ी जोड़ी’ भी काफी चर्चा में है।

छह भाषाओं और कई फॉर्मेट में आएगी ‘रामायण’

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में सनी देओल, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल और लारा दत्ता समेत कई कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। ‘रामायण’ को 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX 3D और 3D ScreenX जैसे फॉर्मेट में रिलीज किया जाएगा। फिल्म हिंदी के अलावा तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और अंग्रेजी भाषा में भी दर्शकों तक पहुंचेगी। ऐसे में मेकर्स इसे सिर्फ भारतीय दर्शकों तक सीमित रखने के बजाय दुनियाभर के सिनेमाघरों में बड़े स्तर पर पेश करने की तैयारी में हैं। 5 नवंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं।