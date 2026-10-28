करवाचौथ पर छाया रश्मिका मंदाना का साड़ी लुक, नई दुल्हनें क्यों हो रहीं दीवानी

नई दिल्ली। करवाचौथ का त्योहार आते ही सुहागिन महिलाओं के बीच पारंपरिक लुक को लेकर खासा क्रेज देखने को मिलता है। इस खास दिन पर खासकर नई दुल्हनें अपने लुक को लेकर काफी उत्सुक रहती हैं। करवाचौथ पर इस बार एक खास तरह की साड़ी सोशल मीडिया से लेकर फैशन मार्केट तक बेहद चर्चा में है। इसे ‘रश्मिका मंदाना साड़ी’ के नाम से बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है।

बता दें कि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के पारंपरिक साड़ी लुक्स सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी लोकप्रिय हैं। उनकी साड़ियों से इंस्पायर होकर नई दुल्हनें करवाचौथ के लिए इसी तरह का लुक अपनाने की तैयारी में लगी हुई हैं। लाल, गुलाबी और पेस्टल शेड्स वाली साड़ियों के साथ गोल्डन बॉर्डर और ट्रेडिशनल ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन इस लुक को और ज्यादा खास बना रहा है।

इस ट्रेंड में साड़ी को बहुत ज्यादा हैवी रखने के बजाय एलिगेंट और रॉयल लुक पर जोर दिया जाता है। नई दुल्हनें इसे सिंपल ब्लाउज, चूड़ा, मांग टीका, झुमके और मिनिमल मेकअप के साथ स्टाइल कर रही हैं। इसी कारण करवाचौथ के लिए यह लुक तेजी से पसंद किया जा रहा है।

कितनी है इस ‘रश्मिका मंदाना साड़ी’ की कीमत?

बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ‘रश्मिका मंदाना साड़ी’ नाम से अलग-अलग तरह की साड़ियां उपलब्ध हैं। इनकी कीमत फैब्रिक, डिजाइन, वर्क और ब्रांड के हिसाब से काफी अलग-अलग हो सकती है। कुछ बजट फ्रेंडली विकल्प कुछ हजार रुपये में मिल जाते हैं। व​हीं डिजाइनर या प्रीमियम वर्जन की कीमत काफी ज्यादा हो सकती है।

गौरतलब है कि ‘रश्मिका मंदाना साड़ी’ कोई एक आधिकारिक ब्रांड या एक निश्चित डिजाइन की साड़ी नहीं है। यह अभिनेत्री के साड़ी लुक से प्रेरित फैशन ट्रेंड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है।

करवाचौथ पर नई दुल्हनों के बीच इस तरह के ट्रेडिशनल और सेलिब्रिटी-इंस्पायर्ड लुक का क्रेज यह दिखाता है कि बॉलीवुड फैशन आज भी फेस्टिव फैशन ट्रेंड्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है।