Retail Inflation : खुदरा महंगाई दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची, कांग्रेस बोली- देखें ‘महंगाई मैन’ मोदी का रिपोर्ट कार्ड

नई दिल्ली। भारत में खुदरा महंगाई दर 2 साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। गुरुवार को जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने इसके आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार अक्टूबर में भारत की खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate) बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अपने अधिकारिक एक्स पर लिखा कि ‘महंगाई मैन’ मोदी का रिपोर्ट कार्ड।

Modi’s report card on inflation 👇 https://t.co/GZ518uVFcl — Congress (@INCIndia) November 12, 2026

पार्टी ने लिखा कि अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09 फीसदी पर जा पहुंची है। शहरी महंगाई दर 5.41 फीसदी है तो वहीं ग्रामीण महंगाई दर 6.63 फीसदी तक पहुंच गई है। मोदी ने तमाम सेक्टर्स पर महंगाई का चाबुक चलाया है।

खाद्य महंगाई दर: 8.94 फीसदी

फूड-बेवरेज में महंगाई दर: 8.51 फीसदी

हेल्थ में महंगाई दर: 2.05 फीसदी

ट्रांसपोर्ट में महंगाई दर: 5.84 फीसदी

शिक्षा सेवाओं में महंगाई दर: 4.02 फीसदी

कपड़े और जूते-चप्पल में महंगाई दर: 4.96 फीसदी

आवास, पानी, बिजली, गैस में महंगाई दर: 2.90 फीसदी

फर्नीचर और घरेलू उपकरण में महंगाई दर: 3.94 फीसदी

पर्सनल केयर, सोशल प्रोटेक्शन में महंगाई दर: 10.14 फीसदी

पार्टी ने लिखा कि कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने ठान रखा है कि वे जनता को चैन से जीने नहीं देंगे और उन्हें महंगाई की चक्की में पीसते रहेंगे।