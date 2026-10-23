दुर्गा पूजा के प्रसाद से रेबीज का खतरा! यूपी के गांव में मचा हड़कंप, 450 लोगों को लगा एंटी रेबीज टीका

उत्तर प्रदेश के एक गांव में दुर्गा पूजा का प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए दूध की गाय की मौत के बाद रेबीज की आशंका से चिंता फैल गई। गाय की बीमारी के बाद मौत होने पर स्वास्थ्य विभाग ने दो दिनों में 450 लोगों को एंटी रेबीज टीका लगाया।
Viral News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डाड़ी गांव में दुर्गा पूजा के प्रसाद को लेकर ग्रामीणों में चिंता फैल गई है। जिस गाय के दूध से प्रसाद तैयार किया गया था, उसकी बीमारी के बाद मौत हो गई। पशु चिकित्सक ने लक्षणों के आधार पर गाय में रेबीज की आशंका जताई थी। इसके बाद प्रसाद खाने वाले लोगों और संभावित संपर्क में आए ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गांव में टीकाकरण शिविर लगाया। दो दिनों में कुल 450 लोगों को एंटी रेबीज टीका लगाया गया।
जानकारी के मुताबिक, डाड़ी चौराहे पर नवयुवक मंगल दल समिति की ओर से दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। सप्तमी के दिन गांव के एक व्यक्ति के घर से गाय का दूध लाकर प्रसाद तैयार किया गया था। बताया जा रहा है कि यही दूध कुछ चाय की दुकानों तक भी पहुंचा था।
ग्रामीणों के अनुसार, 19 अक्टूबर को गाय ने खाना-पीना छोड़ दिया और उसके मुंह से लार गिरने लगी। पशुपालक उसे राजकीय पशु चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पशु चिकित्सक ने लक्षणों के आधार पर रेबीज की आशंका जताई। इलाज के बावजूद गाय की मौत हो गई।
गोरखपुर: गाय को कुत्ते ने काटा, गाय की मौत हो गई। जैसे ही गाय की मृत्यु की खबर गांव में फैली लोगों ने सरकारी अस्पताल की तरफ दौड़ लगा दी।
"मसला बड़ा दिलचस्प है"
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जिस गाय को कुत्ते ने काटा था, उसी गाय के दूध से चरणामृत बनाया गया था। चरणामृत का सेवन गांव के लोगों ने किया था। जैसे ही लोगों को गाय की मौत होने की खबर मिली हड़कम्प मच गया। लोग डॉक्टर के पास पहुंचे और एन्टी रैबीज वैक्सीन लगवाई। अब तक 450 ग्रामीणों को एन्टी रैबीज लगाई जा चुकी है।
ये घटना गोला ब्लॉक के डाड़ी खास गांव की है।
— Shahnawaz(News24) (@Shahnawazreport) October 22, 2026
गाय की मौत की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से टीकाकरण शिविर लगाने की मांग की। इसके बाद गांव में अभियान चलाया गया। मंगलवार को 50 लोगों और बुधवार को 400 लोगों को एंटी रेबीज टीका लगाया गया। इस तरह कुल 450 लोगों का टीकाकरण हुआ।
सीएचसी प्रभारी डॉ. अमरेंद्र ठाकुर ने संभावित संपर्क में आए लोगों से चिकित्सकीय सलाह लेने और डॉक्टर के निर्देशानुसार टीके की सभी निर्धारित खुराक समय पर पूरी कराने की अपील की। एसडीएम मनीष कुमार ने भी स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक निर्देश दिए।
इस मामले में एक अहम बात यह है कि गाय का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, इसलिए उसमें रेबीज संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल ग्रामीणों को सतर्क रहने और किसी भी संभावित संपर्क की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेने को कहा गया है।