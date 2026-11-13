रोहित-कोहली-अय्यर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, मैट हेनरी ने पहले ओवर में टीम इंडिया को शून्य के स्कोर पर दिये 3 झटके

IND vs NZ 4th ODI Live : माउंट मौनगानुई के बे ओवल में खेले जा रहे चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 333 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है। जिसके बाद विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही है। टीम तीन दिग्गज- रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।

भारत की पारी की पहली गेंद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, हेनरी का पहला शिकार बनें। इसके बाद ओवर की पांचवीं गेंद पर विराट कोहली बोल्ड आउट हो गए, जबकि अगली गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए। यानी टीम ने बिना खाता खोले तीन विकेट गंवा दिये। भारत ने 6 ओवर तक 4 विकेट के नुकसान पर 9 रन बनाए हैं। टीम मुश्किल में नजर आ रही है। ऋतुराज गायकवाड़ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बता दें कि श्रेयस अय्यर के पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद, न्यूजीलैंड ने एक मजबूत स्कोर खड़ा किया है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 276 है, जबकि पहले बल्लेबाजी करके जीतने वाली टीमों ने औसतन 314 रन बनाए हैं, जिससे विपक्षी टीम के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बन गया है।

विल यंग को दूसरे ओवर में दो जीवनदान मिले, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का पांचवां शतक जड़ा। दूसरे छोर पर टिम सीफर्ट ने आक्रामक शुरुआत दी, और शुरुआती जोड़ी ने एक बेहतरीन साझेदारी के जरिए टीम के लिए एक मजबूत नींव रखी। मिडिल ऑर्डर कुछ खास नहीं कर सका, हालांकि फिन एलन ने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया। निचले क्रम में मिचेल सेंटनर, क्लार्क और जैमीसन ने उपयोगी योगदान दिया, जिससे न्यूजीलैंड को अंत में जरूरी तेजी मिली और वे 330 रन के पार पहुंचने में सफल रहे। गेंदबाजी में अक्षर पटेल भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे; उन्होंने बेहतरीन नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए दो विकेट लिए और रन गति पर भी लगाम लगाए रखी। आकिब नबी ने भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया, कई मौके बनाए और बल्लेबाजों को दबाव में रखा। हालांकि, उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल सका, क्योंकि कई कैच छूट जाने की वजह से वे अपने खाते में और विकेट नहीं जोड़ पाए।