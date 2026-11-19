मनोरंजन डेस्क, लखनऊ। इन दिनों अपने गाने ‘गुज़ारिश’ को लेकर पंजाबी सूफी संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले गायक और शायर सतिंदर सरताज काफी चर्चा में हैं। इस गाने की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी धुन नहीं, बल्कि इसके खूबसूरत बोल भी हैं, जो मोहब्बत को सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरे भावनात्मक और रूहानी रिश्ते के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बीते 17 सितंबर 2026 को रिलीज हुए इस गाने ने कुछ ही महीनों में YouTube पर 107 मिलियन से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं 18 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, गाने को करीब 107.4 मिलियन यानी 10 करोड़ 74 लाख व्यूज मिल चुके थे।

YouTube ग्लोबल चार्ट पर भी नंबर-1

‘गुज़ारिश’ की लोकप्रियता इतनी है कि यह गाना YouTube के ग्लोबल टॉप सॉन्ग्स चार्ट में भी नंबर-1 पर पहुंच गया। बीते 12 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में इसे दुनियाभर में 42.61 मिलियन साप्ताहिक व्यूज मिले। बता दें कि इसमें से लगभग 32.32 मिलियन व्यूज भारत से आए थे।

क्या है गाने की खासियत?

‘गुज़ारिश’ में सतिंदर सरताज ने अपनी शायरी, सूफियाना अंदाज और रोमांटिक भावनाओं का खूबसूरत मेल पेश किया है। गाने में प्रेमिका की खूबसूरती और उसके व्यक्तित्व की तारीफ के जरिए मोहब्बत को एक अलग अंदाज में बयां किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस गाने के गीतकार और संगीतकार भी खुद सतिंदर सरताज हैं। यानी इसके शब्दों से लेकर संगीत तक में उनकी अपनी रचनात्मकता दिखाई देती है।

इंस्टाग्राम रील्स पर भी चर्चा

आपको बता दें कि इस गाने की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रही है। इसकी रोमांटिक धुन और सूफियाना बोलों के इस्तेमाल से यूजर्स वीडियो और रील्स बना रहे हैं। हालांकि, इंस्टाग्राम पर लगातार कई हफ्तों तक ट्रेंड करने की कोई आधिकारिक रैंकिंग उपलब्ध नहीं है।

यानी कुल मिलाकर, ‘गुज़ारिश’ ने एक बार फिर साबित किया है कि खूबसूरत शायरी और दिल को छू लेने वाला संगीत भाषा की सीमाओं से आगे जाकर लोगों तक पहुंच सकता है।