आंवला में गोवंश के कटे अवशेष मिलने से हड़कंप, नाराज लोगों ने किया हंगामा; पुलिस तैनात

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंवला थाना क्षेत्र में शुक्रवार, 9 अक्टूबर को बदायूं मार्ग पर सिकरौड़ा मोड़ के पास गोवंश के अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर नाराजगी जताई। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया।

सिकरौड़ा मोड़ के पास मिले अवशेष

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सड़क किनारे करीब आधा दर्जन गोवंश के कटे हुए अवशेष मिलने की सूचना सामने आई। कुछ अवशेष जमीन में दबे होने की बात भी कही गई है। इसके अलावा, मौके पर एक गाय के बेहोश मिलने की जानकारी दी गई। हालांकि, घटना से जुड़े सभी तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

सूचना फैलने के बाद हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना पर नाराजगी जताते हुए विरोध किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस सनसनीखेज घटना की खबर फैलते ही इलाके में भारी तनाव फैल गया।

पुलिस अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

मामले की सूचना मिलने पर आंवला के सीओ हेमंत उपाध्याय और इंस्पेक्टर बीनू सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस की ओर से मामले में उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई।

मौके पर जेसीबी मशीन बुलाकर गोवंश के अवशेषों को गड्ढा खुदवाकर दफन कराया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान दिया।

पहले भी ऐसी घटनाएं होने का आरोप

हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने दावा किया कि क्षेत्र में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उनका कहना है कि , कुछ दिन पहले भी इसी इलाके के आसपास गोवंश काटकर दफन किए गए थे। उन्होंने गोवंश की तस्करी और कटान से जुड़े नेटवर्क की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। पुलिस के अनुसार, मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और संबंधित लोगों की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है। इलाके में गश्त बढ़ाई गई है, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। घटना के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।