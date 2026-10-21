Shiva Sharma Murder Case : श्रद्धा दुबे समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा, नागपुर से लखनऊ लेकर रवाना पुलिस

नागपुर। शिवा शर्मा मौत केस (Shiva Sharma Murder Case) में श्रद्धा दुबे, रश्मि और दानिश तीनों आरोपियों को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस इन तीनों को नागपुर से लखनऊ ले जा रही है। बता दें कि नागपुर पुलिस (Nagpur Police) के सहयोग से लखनऊ पुलिस (Lucknow Police) और उत्तर प्रदेश STF की (UP STF) संयुक्त टीम ने मंगलवार को तीनों को नागपुर से पकड़ा था। नागपुर जिला अदालत (Nagpur District Court) से 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद, लखनऊ पुलिस Lucknow Police) और STF श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई है।