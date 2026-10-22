सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर डेब्यू करते ही मचाया तहलका, कुछ घंटे में 93 हजार से अधिक लाइक, फॉलोअर्स 30 हजार पार

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम डेब्यू किया और अपनी आने वाली संस्मरण पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: A Journey of Love) की पहली झलक दिखाई है।

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नमस्ते…यह कहानी है प्रेम की, कर्तव्य की, दर्द की और अपनेपन की तलाश की, आप सभी तक पहुंचाने का बेसब्री से इंतज़ार है

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दूसरा पोस्ट हिंदी में करते हुए लिखा कि नमस्ते। आज आप सभी के साथ यह पल बांटते हुए मैं दिल से आभारी हूं। यह है ‘Belonging: A Journey of Love’ की पहली झलक। यह कहानी है प्रेम की, कर्तव्य की, दर्द की और अपनेपन की तलाश की। इसे आप सभी तक पहुंचाने का बेसब्री से इंतज़ार है।