  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर डेब्यू करते ही मचाया तहलका, कुछ घंटे में 93 हजार से अधिक लाइक, फॉलोअर्स 30 हजार पार

सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर डेब्यू करते ही मचाया तहलका, कुछ घंटे में 93 हजार से अधिक लाइक, फॉलोअर्स 30 हजार पार

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम डेब्यू किया और अपनी आने वाली संस्मरण पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) की पहली झलक दिखाई है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम डेब्यू किया और अपनी आने वाली संस्मरण पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: A Journey of Love) की पहली झलक दिखाई है।

पढ़ें :- राहुल गांधी 'पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम ट्रैवलर...,' रिजीम चेंज को लेकर शिवराज सिंह चौहान का हमला

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sonia Gandhi (@soniagandhi)

पढ़ें :- स्वास्थ्य मंत्री जी संज्ञान लें… अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने आपकी जगह कोई और पहुंच गया, अखिलेश यादव ने Video शेयर कर कसा तंज

नमस्ते…यह कहानी है प्रेम की, कर्तव्य की, दर्द की और अपनेपन की तलाश की, आप सभी तक पहुंचाने का बेसब्री से इंतज़ार है

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sonia Gandhi (@soniagandhi)

पढ़ें :- सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'Belonging: A Journey of Love' की इंस्टाग्राम पर दिखाई पहली झलक, जानें क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दूसरा पोस्ट हिंदी में करते हुए लिखा कि नमस्ते। आज आप सभी के साथ यह पल बांटते हुए मैं दिल से आभारी हूं। यह है ‘Belonging: A Journey of Love’ की पहली झलक। यह कहानी है प्रेम की, कर्तव्य की, दर्द की और अपनेपन की तलाश की। इसे आप सभी तक पहुंचाने का बेसब्री से इंतज़ार है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर डेब्यू करते ही मचाया तहलका, कुछ घंटे में 93 हजार से अधिक लाइक, फॉलोअर्स 30 हजार पार

सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर डेब्यू करते ही मचाया तहलका, कुछ घंटे...

राहुल गांधी 'पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम ट्रैवलर...,' रिजीम चेंज को लेकर शिवराज सिंह चौहान का हमला

राहुल गांधी 'पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम ट्रैवलर...,' रिजीम चेंज को...

Vande Bharat Sleeper :  दूसरी वंदे भारत स्लीपर इस दिन होगी लॉन्च , जानें रूट और स्टॉपेज

Vande Bharat Sleeper :  दूसरी वंदे भारत स्लीपर इस दिन होगी लॉन्च...

सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'Belonging: A Journey of Love' की इंस्टाग्राम पर दिखाई पहली झलक, जानें क्या कहा?

सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'Belonging: A Journey of Love' की इंस्टाग्राम...

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने लगाई फटकार! दाऊद इब्राहिम को 'India-based' बताने पर जताई आपत्ति

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने लगाई फटकार! दाऊद इब्राहिम को 'India-based' बताने...

CJP नेताओं पर शिकंजा! दास, रांका और शिंदे आज क्राइम ब्रांच के सामने होंगे पेश

CJP नेताओं पर शिकंजा! दास, रांका और शिंदे आज क्राइम ब्रांच के...