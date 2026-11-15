असदुद्दीन ओवैसी पर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कसा तंज, बोले- यूपी के लोग जानते हैं उनकी पतंग की डोर कहां से हिलती है?

आगरा: यूपी के आगरा जिले में आयोजित PDA दलित सम्मेलन के दौरान रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। यूपी की सियासत में बाहरी दलों की सक्रियता को लेकर बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। मोहिबुल्लाह नदवी ने तंज कसते हुए कहा कि दूसरे प्रदेशों से आकर उत्तर प्रदेश में जो लोग पतंग उड़ाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी पतंग की डोर कहां से हिलती है?

उनके इस बयान को उत्तर प्रदेश में ओवैसी की राजनीतिक सक्रियता पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। पतंग और उसकी डोर का उदाहरण देकर सांसद ने राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में सपा और AIMIM के बीच सियासी तकरार को लेकर चर्चा तेज हो सकती है।