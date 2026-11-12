आजम खान से मिलने डासना जेल पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

नई दिल्ली। गाजियाबाद जिला कारागार (Ghaziabad District Jail) में बंद समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) से मिलने गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव (SP National General Secretary Shivpal Yadav) पहुंचे। सैकड़ों सपाइयों ने वेदांता टोल प्लाजा (Vedanta Toll Plaza) पर शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) का स्वागत किया। जहां से उनका काफिला जिला कारागार पर पहुंचा।

जेल प्रशासन ने मीडिया को कारागार के पहले गेट के बाहर रोक दिया गया। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा (Jail Superintendent Sitaram Sharma) ने बताया कि आजम खान (Azam Khan) की मुलाकात नियमों के अनुसार जाल पर ही कराई जाएगी। जेल की बैरक में किसी की मुलाकात नहीं कराई जाएगी।

उनका एकमात्र ‘दोष’ यह है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई : शिवपाल

समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक शिवपाल यादव कहते हैं कि आजम खान को लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन पर लगाए गए मामले झूठे हैं। उनका एकमात्र ‘दोष’ यह है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई। चार बार मंत्री और दो बार सांसद रहने के बावजूद, उनके साथ जेल के बुनियादी नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि वह न्याय करेगी।

शिवपाल यादव ने कहा कि उनके परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है। आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उनके साथ हमारे संबंध बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के खिलाफ है और हमें पूरा विश्वास है कि अगली सरकार हम ही बनाएंगे।

शिवपाल ने कहा कि हम आजम खान से मिलकर आ रहे हैं, आजम खान के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। लगातार झूठे मुकदमे हो रहे हैं। अब केवल न्यायलय पर ही उम्मीद है। कोर्ट ही उनकी मदद करेगा। शासन-प्रशासन लगातार उत्पीड़न कर रहा है। उनका दोष इतना है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सटी बनाई। जेल में सीधा-सीधा प्रोटोकोल का उल्लंघन किया जा रहा है, जाली लगाकर मुलाकात कराई गई है।

शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के खिलाफ हैं। हर वर्ग के लोग भाजपा के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा। ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन के एलान पर कहा कि ये लोग भाजपा को नहीं हटाना चाहते। इसलिए यह गठबंधन हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2027 में सरकार बनने हम जेल में मुलाकात के दौरान जाली लगाने की प्रथा को खत्म कर देंगे। अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर शिवपाल ने कहा कि कोई विरोध नहीं कर रहा है, भाजपा साजिश कर रही है। भगवान सबके कण-कण में हैं। सबको मंदिर जाने का अधिकार है।

आजम खान फिर गिरफ्तार

अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में जमानत मिलने पर 30 अक्तूबर को रामपुर जेल से बाहर आए सपा नेता आजम खां को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने जेल के गेट से ही गिरफ्तार कर लिया। आजम के जेल से बाहर कदम रखते ही ईडी की टीम अपनी गाड़ी में बैठाकर साथ ले गई। वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई मिल गई।

रामपुर के एसपी अनिल सिंह सिसोदिया ने बताया कि ईडी की टीम आजम को लेकर पूछताछ के लिए गाजियाबाद पहुंची। यहां कोर्ट ने आजम खां को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।दरअसल दो पैनकार्ड मामले में जिला स्तरीय अदालत से आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद 17 नवंबर 2025 को जेल भेजा गया था। तभी से दोनों जेल में थे। हाईकोर्ट से 29 अक्तूबर को जमानत मिल गई थी।