बॉलीवुड की ‘बेबी डॉल’ सनी लियोनी ने दूसरी बार रचाई शादी, साथ जीने-मरने की खाई कसमें

Sunny Leone Married Second Time : बॉलीवुड की ‘बेबी डॉल’ सनी लियोनी (Sunny Leone) इस वक्त अपनी किसी तस्वीर या बोल्ड लुक को लेकर चर्चा में नहीं है। इस बार सनी लियोनी (Sunny Leone) के चर्चा में आने की वजह उनकी दूसरी शादी है। डेनियल वेबर (Daniel Weber) संग शादी के 13 साल बाद आखिर सनी ने किससे दूसरी बार शादी रचाई है, ये जानने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं? तो आइए आपको बताते हैं कि सनी ने किसके साथ जीने-मरने की कसमें खाई है?

सनी लियोनी ने किससे की दूसरी बार शादी?

दरअसल, सनी लियोनी (Sunny Leone) ने जिससे दूसरी शादी की है वो कोई और नहीं बल्कि उनके पति डेनियल वेबर (Daniel Weber) ही हैं। जी हां, सनी ने दूसरी शादी नहीं रचाई है, बल्कि अपने पति संग ही दूसरी बार सादी की है। सनी और डेनियल ने इससे पहले साल 2011 में शादी की थी। वहीं शादी के 13 साल बाद इस जोड़े ने मालदीव में दोबारा शादी की है और अपने तीनों बच्चों के सामने दोबारा सारी कसमें दोहराई हैं।

Ladies and gentlemen – them!💞#SunnyLeone and #DanielWeber renewed their vows in an intimate ceremony. #Celebs pic.twitter.com/wcs8Onek8j

