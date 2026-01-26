आदर्श जूनियर हाईस्कूल नौतनवा में धूमधाम से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस

  1. हिन्दी समाचार
विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: आदर्श जूनियर हाईस्कूल नौतनवा में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंधक अनिल अग्रवाल द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी देने के साथ हुई। उन्होंने गणतंत्र दिवस के इस महापर्व पर सभी छात्र-छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम का सफल संचालन विद्यालय के अध्यापक आनंद कुमार गुप्त ने किया। विद्यालय के नन्हे बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजय जायसवाल ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि “विद्यार्थी केवल ज्ञान के साधक ही नहीं, बल्कि आने वाले भारत के शिल्पकार हैं। संविधान ने हमें अधिकारों के साथ कर्तव्य भी दिए हैं। जब युवा अपने कर्तव्यों को समझकर आगे बढ़ता है, तभी राष्ट्र मजबूत बनता है।”

अध्यापक आनंद कुमार गुप्त ने कहा कि “हमारा राष्ट्र संवैधानिक मूल्यों के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़े और विश्व कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे— यही हमारी कामना है।”

कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक अजय जायसवाल, विष्णु देव, भूपेंद्र सिंह, आनंद कुमार गुप्त, अर्चना पटेल, प्रेमनाथ तिवारी, जगदीश पांडे, रामशंकर, प्रहलाद, सपना कुमारी, सावित्री जायसवाल, बरखा जायसवाल, नीतू गौड़, खुशी जायसवाल, साक्षी कांडू, बंदना यादव, नैना गौड़, नंदनी सहित विद्यालय के सभी बच्चे, रसोईया एवं अभिभावक मौजूद रहे।

