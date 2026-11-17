लखनऊ। आज के दौर में मोबाइल फोन से देश-दुनिया में किसी को भी कुछ सेकेंड में कॉल करना बेहद आसान है। लेकिन एक समय ऐसा था, जब लोगों को दूसरे शहर में फोन पर बात करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। वहीं लंबी दूरी की कॉल करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज के ऑपरेटर की मदद लेनी पड़ती थी। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए भारतीय दूरसंचार इतिहास में एक बड़ी शुरुआत हुई थी।

बता दें कि साल 1960 में कानपुर और लखनऊ के बीच देश की पहली सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी STD सेवा शुरू की गई थी। इस सेवा ने लंबी दूरी के लिए फोन कॉल करने का तरीका बदल दिया। क्योंकि उसके बाद अब लोगों को हर बार ऑपरेटर से संपर्क करके कॉल बुक कराने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वे खुद टेलीफोन से नंबर डायल करके दूसरे शहर में बात कर सकते थे।

कब शुरू हुई थी देश की पहली STD सेवा?

अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में इसकी शुरुआत की तारीख को लेकर 25 और 26 नवंबर 1960 का उल्लेख मिलता है। हालांकि, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की ऐतिहासिक जानकारी और अन्य दूरसंचार रिकॉर्ड 1960 में कानपुर-लखनऊ के बीच पहली STD सेवा शुरू होने की पुष्टि करते हैं। इसलिए वर्ष 1960 और दोनों शहरों के बीच सेवा शुरू होने का तथ्य स्पष्ट है।

STD से पहले कैसे होती थी लंबी दूरी की कॉल?

आपको बता दें कि STD सेवा शुरू होने से पहले किसी दूसरे शहर में फोन करने के लिए लोगों को पहले टेलीफोन ऑपरेटर से संपर्क करना पड़ता था। इसके बाद ऑपरेटर संबंधित शहर के टेलीफोन एक्सचेंज से संपर्क करके कॉल कनेक्ट करता था। कई बार इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। हालांकि, इससे पहले भी भारत में लंबी दूरी की डायलिंग का प्रयोग हो चुका था। साल 1923 में लाहौर और लायलपुर के बीच ऐसी व्यवस्था शुरू हुई थी, लेकिन उसमें नंबर खुद ऑपरेटर ही डायल करता था। लेकिन 1960 में शुरू हुई STD सेवा की खासियत यह थी कि ग्राहक खुद नंबर डायल कर सकता था।

धीरे-धीरे पूरे देश में फैला STD नेटवर्क

धीरे-धीरे कानपुर और लखनऊ के बीच शुरू हुई इस सुविधा का विस्तार दूसरे शहरों तक हुआ। अगस्त 1987 में प्रकाशित भारत सरकार की पत्रिका ‘योजना’ में दूरसंचार विभाग के अधिकारी ने बताया था कि देश की सभी राज्य राजधानियां दिल्ली से STD नेटवर्क के जरिए जुड़ चुकी थीं। लंबी दूरी की बातचीत को इस तकनीक ने पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया।

मोबाइल क्रांति ने बदल दिया फोन कॉल का तरीका

एक जमाने में STD और PCO बूथ लोगों की दैनिक जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करते थे। इन बूथों के बाहर काफी लंबी कतारें लगती थीं। लोग दूर रहने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन मोबाइल फोन और सस्ती कॉलिंग सेवाओं के विस्तार के बाद STD बूथों का चलन धीरे-धीरे कम होता चला गया।

आज भले ही STD कॉलिंग आम जिंदगी का सामान्य हिस्सा बन चुकी हो, लेकिन इसकी शुरुआत कानपुर और लखनऊ के बीच हुई थी। यह भारतीय दूरसंचार इतिहास का एक बेहद अहम पड़ाव है।