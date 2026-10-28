UP MLC Election Result : सपा प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी की हार पर अखिलेश यादव, बोले- ‘भाजपाई वोट से नहीं खोट से जीतते हैं चुनाव’

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा और प्रशासनिक अधिकारियों पर मतगणना में घपला करके गोरखपुर के प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी को हराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा और प्रशासनिक अधिकारियों पर मतगणना में घपला करके गोरखपुर के प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी को हराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आधिकारिक परिणामों में भाजपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि वाराणसी सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव विजयी रहे हैं। आगरा खंड शिक्षक सीट पर द्वितीय वरीयता की मतगणना के बाद सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा वोट से नहीं बल्कि खोट से चुनाव जीत रही है।
अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट और भाजपा पर हमला
भ्रष्ट भाजपाई और उनके षड्यंत्रकारी संगी-साथी व संलिप्त अधिकारी एमएलसी चुनाव जीतने के लिए जिस हद तक गिर सकते थे गिर गये हैं। डॉ. संजयन त्रिपाठी को हराने की साज़िश सबके सामने खुल गई है।
डॉ. संजयन त्रिपाठी को मतगणना में घपला करके हराने का कारण सिर्फ़ ये नहीं है कि वो सपा के उम्मीदवार हैं बल्कि इसके पीछे ‘हाता नहीं भाता’ मुख्य कारण है।
राजनीति के मामले में भाजपा पातालमुखी हो चुकी है। इतनी बड़ी जालसाज़ी के बाद जनता को ये समझ आ गया है कि भाजपा दरअसल हर सीट पर हारी है।
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भाजपाई वोट से नहीं खोट से जीतते हैं।
डॉ. संजयन त्रिपाठी जी का जिस प्रकार उत्पीड़न किया गया है, उसे उनका पूरा समाज देख रहा है। डॉ त्रिपाठी जी के आँसू उनका समाज और प्रदेश का कोई शिक्षक नहीं भूलेगा।
शिक्षकों को भाजपा में अपमान के सिवा कुछ और नहीं मिला है। शिक्षकों से चारा इकट्ठा करने तक का जो निकृष्टतम अवांछित काम करवाने का षड्यंत्र किया गया, उसे हर शिक्षक हमेशा याद रखेगा और 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराकर अपना ‘गुरु संकल्प’ पूरा करेगा।
भाजपा की चार सौ बीसी, चार सौ तीन सीटों पर नहीं चलेगी।
हम डॉ. संजयन त्रिपाठी जी और उनके समाज के साथ हो रहे हर अन्याय और उत्पीड़न के विरुध्द, भाजपा के ख़िलाफ़ साथ में खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
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— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 28, 2026
अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि भ्रष्ट भाजपाइयों और संलिप्त अधिकारियों ने एमएलसी चुनाव जीतने के लिए सारी हदें पार कर दीं। डॉ. संजयन त्रिपाठी को हराने का कारण केवल उनका सपा उम्मीदवार होना नहीं, बल्कि ‘हाता नहीं भाता’ की सोच है। उन्होंने कहा कि डॉ. त्रिपाठी के उत्पीड़न और उनके आंसुओं को शिक्षक समाज कभी नहीं भूलेगा। अखिलेश ने दावा किया कि शिक्षकों से चारा इकट्ठा कराने का काम कराया गया और 2027 के विधानसभा चुनाव में शिक्षक समाज भाजपा को हराकर अपना गुरु संकल्प पूरा करेगा।
नौकरी की सुरक्षा चाहने वाले सभी शिक्षक पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे : लाल बिहारी यादव
वहीं, वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल करने के बाद सपा उम्मीदवार लाल बिहारी यादव ने शिक्षक समाज और अखिलेश यादव की सकारात्मक सोच का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जैसे ‘नेताजी’ को शिक्षकों का नेता माना जाता था, वही सोच वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी है। लाल बिहारी यादव ने स्पष्ट किया कि इस चुनाव पर यूजीसी बिल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि बिल से जुड़े लोग आपस में बंटे रहे, जबकि अपनी नौकरी की सुरक्षा चाहने वाले सभी शिक्षक पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे।
आगरा सीट पर आकाश अग्रवाल की जीत और मारपीट का आरोप, काउंटिंग रूम के सीसीटीवी फुटेज से पूरी सच्चाई और हमलावरों का हो जाएगा पर्दाफाश
आगरा खंड शिक्षक एमएलसी सीट पर सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने करीब 3700 वोटों की बढ़त के बाद द्वितीय वरीयता के मतों में 50 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल कर जीत दर्ज की। जीत की औपचारिक घोषणा के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। इधर, मतगणना के दूसरे राउंड के अंत में हुए हंगामे और मारपीट पर आकाश अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विवाद की शुरुआत भाजपा प्रत्याशी ने की थी और काउंटिंग रूम में लगे सीसीटीवी फुटेज से पूरी सच्चाई और हमलावरों का पर्दाफाश हो जाएगा।