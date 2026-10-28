मेरठ में Audio Leak से मचा बवाल! 25 BLOs को हटाने का आरोप, वोटर लिस्ट पर उठे सवाल?

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि एक बीजेपी नेता के दबाव में करीब 25 बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को रातों-रात ड्यूटी से हटा दिया गया। हालांकि, वायरल ऑडियो की प्रामाणिकता और उसमें लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

BLO की लॉगिन ID मांगने का आरोप

सोशल मीडिया पर वायरल कथित ऑडियो में एक व्यक्ति खुद को BLO बताते हुए दावा करता सुनाई देता है कि उस पर अपनी लॉगिन ID देने का दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि इन लॉगिन ID के जरिए शहर की मतदाता सूची को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि, इन दावों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।





RO बदलने को लेकर भी उठे सवाल

इस मामले में संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (RO) के बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि BLOs को हटाने से पहले सिटी मजिस्ट्रेट की जगह अपर नगर आयुक्त को RO बनाया गया था।

वोटर लिस्ट चुनावी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। ऐसे में BLOs की नियुक्ति, ड्यूटी में बदलाव और लॉगिन ID से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। अब यह देखना होगा कि जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।