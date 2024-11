‘उत्तर प्रदेश में शहरीकरण और शहरी व क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता’

भारत में शहरी नियोजन का इतिहास बहुत गहरा है, जो वेद काल से शुरू होता है, जब नगरों और गांवों की नियोजन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक व्यवस्थित लेआउट का महत्व बताया गया है, जिसमें पर्यावरण संतुलन, स्थान का उपयोग, और समुदाय की आवश्यकताओं जैसे सिद्धांत शामिल हैं। ये सिद्धांत आज भी समकालीन शहरी नियोजनओं में प्रासंगिक हैं। इस ऐतिहासिक नींव से यह समझ में आता है कि मानव बस्तियों के निर्माण और उनके सतत विकास में नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

भारत की ग्रामीण-शहरी वितरण की स्थिति दर्शाती है कि यहां की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें 68.8% लोग ग्रामीण क्षेत्रों और 31.2% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। 2001 से 2011 के बीच, भारत की जनसंख्या में 181.4 मिलियन की वृद्धि हुई, जिसमें से 90.4 मिलियन ग्रामीण और 91.0 मिलियन शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई। यह बढ़ती शहरी जनसंख्या ग्रामीण से शहरी प्रवास, शहरों का विस्तार और बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण दर्शाती है।

भारत के तीन सबसे बड़े शहरी जनसंख्या वाले राज्य-महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु-देश की शहरी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश शहरी जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है, हालांकि इसकी कुल जनसंख्या के सापेक्ष शहरीकरण का स्तर अपेक्षाकृत कम है। लखनऊ, कानपुर, आगरा और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरी केंद्र राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, लेकिन कम शहरीकरण दर यह दर्शाती है कि ग्रामीण जनसंख्या का एक मजबूत प्रभाव है।

उत्तर प्रदेश (U.P.) भारत के शहरी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, U.P. में 762 सांविधानिक नगर और 267 जनगणना नगर हैं, जो देश के सबसे बड़े शहरी नेटवर्क में से एक बनाते हैं। U.P. में 4.45 करोड़ (44.5 मिलियन) शहरी निवासी हैं, जो इसे शहरी जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर लाता है। U.P. भारत की कुल शहरी जनसंख्या का 11.8% प्रतिनिधित्व करता है। U.P. में शहरी जनसंख्या 2001 में 20.78% से बढ़कर 2011 में 22.28% हो गई, जो 1.15 करोड़ (11.5 मिलियन) की शुद्ध वृद्धि दर्शाती है। वर्तमान में, शहरी जनसंख्या का अनुमान 5.24 करोड़ (52.4 मिलियन) है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 23.3% है। हालांकि U.P. में शहरीकरण बढ़ रहा है, फिर भी इसकी शहरीकरण दर 23.3% राष्ट्रीय औसत 31.16% से कम है।

U.P. में शहरीकरण के स्तर में असमानता है, जो आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे में क्षेत्रीय विषमताओं को दर्शाता है। पश्चिमी U.P., जिसमें 32.45% शहरीकरण है, सबसे अधिक शहरीकृत क्षेत्र है। इसके विपरीत, पूर्वी U.P. में 13.4% शहरीकरण है, जो सीमित औद्योगिकीकरण को दर्शाता है। ये क्षेत्रीय भिन्नताएँ विशेष नियोजन रणनीतियों की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

U.P. के शहरी क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे की कमी, आवास संकट, और पर्यावरणीय समस्याओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में तीव्र शहरीकरण और अन्य क्षेत्रों में धीमी वृद्धि एक संतुलित शहरी विकास की आवश्यकता को दर्शाती है। U.P. के शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या को संभालने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक है। U.P. के शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भी संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, जिसमें बाढ़, भूकंप और गर्मी की लहरें शामिल हैं। इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी शहरी नियोजन में व्यापक आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों का समावेश होना आवश्यक है।

यद्यपि U.P. का शहरी विकास राष्ट्रीय औसत से धीमा है, लेकिन यह आर्थिक अवसरों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। U.P. के प्रमुख शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत की गई पहलों के माध्यम से शहरी अवसंरचना, परिवहन, और आवास में निवेश करना आवश्यक है।क्षेत्रीय नियोजन का एक और महत्वपूर्ण पहलू प्रमुख शहरी बस्तियों के पैटर्न स्थापित करना है, जो भविष्य के विकास को मार्गदर्शन करेगा। विशेष शहरी क्षेत्रों का निर्धारण करके और संरचित विकास को बढ़ावा देकर, यह पहल केंद्रीय क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का संतुलन बनाने का प्रयास करती है। इस दृष्टिकोण से वर्तमान ध्रुवीकरण को कम किया जाएगा और ऐसा वातावरण तैयार होगा जहां सभी शहरी केंद्र फल-फूल सकें।

इसके अतिरिक्त, नियोजन में भविष्य के विकास के लिए एक उपयुक्त आर्थिक आधार प्रदान करने के प्रस्ताव शामिल होंगे, जिसमें स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना शामिल है। आर्थिक विविधता पर यह जोर इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी क्षेत्रों को शहरीकरण के लाभ मिलें।क्षेत्रीय संपर्क भी प्रस्तावित नियोजन में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। परिवहन और संचार नेटवर्क को बेहतर बनाना, जिसमें उपनगर रेल और मुख्य/रिंग रोडविकसित करना शामिल है, क्षेत्र के भीतर और उससे बाहर बेहतर संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा। बेहतर परिवहन बुनियादी ढाँचा और लोगों के सुगम आवागमन को सक्षम करेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी और विभिन्न शहरी केंद्रों के बीच आपसी निर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। यह संपर्क संतुलित निवेश वृद्धि का भी समर्थन करेगा, क्योंकि व्यवसाय उन क्षेत्रों में निवेश करने की संभावना अधिक होगी जो आसानी से पहुँच योग्य हैं।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए शहरी और क्षेत्रीय नियोजन में एक जटिल और बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रभावी शहरी और क्षेत्रीय नियोजन के लिए न केवल उन्नत तकनीक और उपकरणों की आवश्यकता होती है, बल्कि मजबूत प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्व भी आवश्यक है। राजनीतिक प्रतिबद्धता शहरी मुद्दों को प्राथमिकता देने और आवश्यक संसाधनों को आवंटित करने में महत्वपूर्ण होती है।इसके अलावा, कुशल पेशेवरों की एक टीम-जिसमें नियोजनकार, शहरी डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डेटा विज्ञान विशेषज्ञ, और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल हैं-संवहनीय शहरी वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी विशेषज्ञता शहरी गतिशीलता का विश्लेषण करने, प्रभावी बुनियादी ढांचा डिजाइन करने, और शहरी चुनौतियों के लिए डेटा-आधारित समाधान लागू करने में आवश्यक होती है।

उत्तर प्रदेश के लिए शहरी और क्षेत्रीय नियोजन का उद्देश्य भूमि आवंटन, बसावट पैटर्न, आर्थिक विकास, संपर्क और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रमुख मुद्दों का समाधान करके एक संतुलित और समरस शहरी परिदृश्य बनाना है। इन व्यापक रणनीतियों के माध्यम से राज्य समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है, अपने निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि शहरीकरण के लाभ सभी क्षेत्रों तक समान रूप से पहुंचें।

लेख: मो. इमरान खान

छात्र, द्वितीय वर्ष 2024-25

शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन में स्नातकोत्तर

वास्तुकला एवं नियोजन संकाय

डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय

लखनऊ, उत्तर प्रदेश।