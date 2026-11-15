  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश में NHM बजट न खर्च करने में पहले नंबर पर है यूपी

देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश में NHM बजट न खर्च करने में पहले नंबर पर है यूपी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाने और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे करती रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत आवंटित धनराशि और उसके वास्तविक खर्च से जुड़े आंकड़े इन दावों की पोल खोल दी है।

By टीम पर्दाफाश 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाने और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे करती रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत आवंटित धनराशि और उसके वास्तविक खर्च से जुड़े आंकड़े इन दावों की पोल खोल दी है।

पढ़ें :- मोदी सरकार ने जुटाया दो तिहाई का आंकड़ा! संसद में लाने ही जा रही डिलिमिटेशन बिल, जानें क्या है रणनीति?

सवाल यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई धनराशि का कितना इस्तेमाल हुआ? कितना बजट खर्च किया गया और कितनी राशि खर्च होने से बची रह गई? स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बजट खर्च का यह अंतर प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन, सरकारी निगरानी और जवाबदेही को लेकर कई अहम सवाल खड़े करता है। पूरे देश में स्वास्थ्य योजनाओं की राशि खर्च नहीं करने वाले राज्यों में यूपी पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (NHM) के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज की सुविधाओं के विकास में स्वास्थ्य विभाग की चाल बेहद धीमी है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की राशि समय पर खर्च नहीं हो पा रही है। मरीजों के इलाज की बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 13 नवंबर, 2026 तक 676.95 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए जा सके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और गांवों से लेकर जिला स्तर तक चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख कार्य और योजनाएं पूरी की जानी है, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? स्वास्थ्य मंत्री या प्रमुख सचिव व योगी सरकार। जब प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए डब्लूएचओ व केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है। यूपी सरकार उतने बड़े दवामाफिया को नहीं ढूढ़ पा रही है जिनसे 40 प्रतिशत कमीशन की वसूली हो पाए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Chhath Mahaparva : सीएम योगी ने गोमती तट पर पहुंचकर किया छठ पूजन, सैकड़ों महिलाओं ने भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य

Chhath Mahaparva : सीएम योगी ने गोमती तट पर पहुंचकर किया छठ...

देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश में NHM बजट न खर्च करने में पहले नंबर पर है यूपी

देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश में NHM बजट न खर्च...

पीएम मोदी, बोले-मोबाइल पर थोड़ी मिट्टी डालो,फोन तुरंत देता है उसकी गुणवत्ता रिपोर्ट, राहुल गांधी ने कहा Teleprompter से नज़र हटी, दुर्घटना घटी!

पीएम मोदी, बोले-मोबाइल पर थोड़ी मिट्टी डालो,फोन तुरंत देता है उसकी गुणवत्ता...

अगर संविधान रहेगा, तो आरक्षण रहेगा और न्याय मिलेगा : अखिलेश यादव

अगर संविधान रहेगा, तो आरक्षण रहेगा और न्याय मिलेगा : अखिलेश यादव

नौतनवा में आस्था का सैलाब, डूबते सूर्य को व्रती महिलाओं ने दिया अर्घ्य

नौतनवा में आस्था का सैलाब, डूबते सूर्य को व्रती महिलाओं ने दिया...

असदुद्दीन ओवैसी पर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कसा तंज, बोले- यूपी के लोग जानते हैं उनकी पतंग की डोर कहां से हिलती है?

असदुद्दीन ओवैसी पर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कसा तंज, बोले- यूपी...