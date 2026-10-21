Video-रामलीला में 69 साल के रामप्रसाद तिवारी का खतरनाक स्टंट, 60 फीट से मौत की छलांग लगाकर हैं जिंदा..., लोग बोले- चमत्कार है

बुलंदशहर। देशभर में बीते मंगलवार धूमधाम से दशहरे का त्योहार मनाया गया। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरे पर रावण का पुतला दहन करने की परंपरा है। ऐसे में देशभर में रावण का पुतला जलाया गया। इस दौरान लोगों में जमकर उत्साह देखने को मिला। यूपी के बुलंदशहर जिले विजयदशमी के मौके पर खुर्जा क्षेत्र के रामलीला मैदान में रामलीला के दौरान 69 वर्षीय रामप्रसाद तिवारी ने हैरतअंगेज स्टंट दिखाया है। उन्होंने 60 फुट की ऊंचाई से आग लगाकर मौत की छलांग लगाई। यूजर्स बोले मौत की छलांग लगाकर भी जिंदा हैं…। ये चमत्कार है।

यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के रामलीला मैदान में 69 वर्षीय रामप्रसाद तिवारी ने हैरतअंगेज स्टंट किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने करीब 60 फीट की ऊंचाई से आग लगाकर छलांग लगाई। वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

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बताया जा रहा है कि उन्होंने करीब 60 फीट की ऊंचाई से आग लगाकर छलांग लगाई। इस खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। ऐसे स्टंट बेहद जोखिम भरे होते हैं और इन्हें प्रशिक्षित लोगों की निगरानी व उचित सुरक्षा व्यवस्था के बिना नहीं किया जाना चाहिए।