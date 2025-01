VIDEO- शादी का कार्ड बांटने गए युवक की कार में दिल्ली में जलकर मौत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार रात को एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह दुर्घटना में अपनी शादी के लिए निमंत्रण कार्ड बांटने (Distribute Wedding Cards) गए शख्स की कार में जलकर मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा गाजीपुर में बाबा बैंक्वेट हॉल के पास हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से शख्स अंदर ही जलकर मर गया।

VIDEO | Car catches fire on Delhi-Meerut expressway near Ghazipur. More details awaited.

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/pV1yCMLGcl

