VIDEO : राहुल गांधी ने गिग वर्कर के स्कूटी पर की सवारी, बाइक रैली में कांग्रेस नेता का दिखा अलग अंदाज

हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शनिवार को गिग वर्कर्स (Gig Worker) की बाइक रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) एक गिग वर्कर (Gig Worker) की स्कूटी पर पीछे बैठकर रैली में निकले। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी (Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy) ने भी बाइक रैली में हिस्सा लिया। यह रैली गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम का हिस्सा थी।

गिग वर्कर्स के लिए क्या है सरकार की योजना?

तेलंगाना के श्रम मंत्री जी विवेक वेंकटस्वामी (Telangana Labour Minister G. Vivek Venkatswamy) के मुताबिक, सरकार गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने, दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा देने और कामगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा शिकायतों के निपटारे के लिए भी पोर्टल बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि हैदराबाद में करीब चार लाख गिग वर्कर्स को इन पहलों से फायदा मिल सकता है।

भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के वादे से जुड़ा कार्यक्रममंत्री विवेक वेंकटस्वामी ने कहा कि यह कार्यक्रम राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) और 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान गिग वर्कर्स (Gig Worker) से किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। उनके मुताबिक, गिग वर्कर्स (Gig Worker) से जुड़े कानून का सरकारी आदेश जारी हो चुका है और इसके नियम भी तैयार किए गए हैं।