Video : तेज प्रताप यादव ने पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ टूटे रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा, बोले-‘उसका अफेयर था, पुराने बॉयफ्रेंड से करती थीं चैट’!

मुंबई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Former Chief Minister of Bihar, Lalu Prasad Yadav) के बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ सीजन 2 (Reality show ‘Rise and Fall’ Season 2) में उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ टूटे रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए हैं। शो के दौरान तेज प्रताप (Tej Pratap) ने बताया कि शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए थे। उन्होंने दावा किया कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में तनाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें घर लौटने का भी मन नहीं करता था। तेज प्रताप ने यह भी आरोप लगाया कि उनके और ऐश्वर्या के बीच विचारों को लेकर काफी मतभेद थे। बातचीत के दौरान उन्होंने शादी के समय अपने राजनीतिक पद और परिवार के दबाव का भी जिक्र किया। उनके इन बयानों के बाद एक बार फिर दोनों की शादी और तलाक का मामला सुर्खियों में आ गया है।

Tej Pratap Yadav opening up about his divorce story 👀💔 He even accused his wife of cheating, according to his account. BRO, this got REAL personal all of a sudden. 😳 #RiseAndFall https://t.co/ycZJhguzlV — 𝗙𝗥𝗢𝗭𝗘𝗡 🥶 (@Frozen_pratik) October 9, 2026

शादी के तीन महीने बाद ही शुरू हो गया था झगड़ा

‘राइज एंड फॉल’ में कंटेस्टेंट निहारिका तिवारी ने तेज प्रताप यादव से उनके तलाक के बारे में सवाल किया। इस पर उन्होंने अपनी शादी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि शादी के करीब तीन महीने बाद ही उनके बीच झगड़े होने लगे थे। तेज प्रताप के मुताबिक दोनों की सोच और पसंद अलग-अलग थीं। उन्होंने दावा किया कि यह शादी दबाव में हुई थी। उस समय वह बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर थे और उनके ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां थीं। तेज प्रताप ने कहा कि उनके और ऐश्वर्या के बीच लगातार होने वाले विवादों का असर उनकी दिनचर्या पर भी पड़ने लगा था। उन्होंने बताया कि कई बार उनका घर लौटने का मन नहीं करता था। ऐसी परिस्थितियों में वह कभी दोस्तों के यहां रुक जाते थे तो कभी कहीं और चले जाते थे। उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अपनी शादी के दौरान मानसिक तनाव महसूस करने का दावा कर रहे हैं।

पूजा-पाठ करने पर भी होता था विवाद

तेज प्रताप ने बातचीत में अपने धार्मिक जीवन का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि सुबह जल्दी उठकर पूजा-पाठ करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था, लेकिन इस बात को लेकर भी उनके और ऐश्वर्या के बीच मतभेद होते थे। उनके मुताबिक ऐश्वर्या को उनका सुबह पूजा करना पसंद नहीं था और उन्होंने इसे बंद करने के लिए भी कहा था। तेज प्रताप ने यह भी बताया कि कई बार उनके बीच होने वाले झगड़े परिवार के अन्य सदस्यों के सामने भी हो जाते थे। हालांकि ये सभी बातें तेज प्रताप ने अपने पक्ष से बताई हैं। इस बातचीत में ऐश्वर्या राय की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं थी।

ऐश्वर्या पर पार्टी करने और पुराने बॉयफ्रेंड से चैट का आरोप

शो के दौरान तेज प्रताप ने अपनी पूर्व पत्नी की जीवनशैली को लेकर भी दावे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐश्वर्या देर रात तक पार्टियों में शामिल होती थीं और कई बार सुबह चार या पांच बजे तक पार्टी चलती थी। उन्होंने बताया कि दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी के बाद उनके बीच तालमेल नहीं बन पाया। तेज प्रताप ने एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि एक दिन जब वह विधानसभा से घर लौटे तो उन्होंने ऐश्वर्या को बेडरूम में किसी युवक से चैट करते देखा। उनके मुताबिक वह युवक ऐश्वर्या का पुराना बॉयफ्रेंड था और बातचीत में ‘लव यू’ जैसे संदेशों के साथ दिल वाले इमोजी भी भेजे जा रहे थे। तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने दरवाजे से ही पूरी बातचीत देख ली थी।

कोर्ट में सबूत के तौर पर वीडियो देने का दावा

तेज प्रताप यादव ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपनी शादी के दौरान होने वाले झगड़ों के वीडियो रिकॉर्ड किए थे और उन्हें अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया था। हालांकि इन वीडियो की सामग्री और अदालत में उनकी स्वीकार्यता को लेकर इस बातचीत में कोई स्वतंत्र जानकारी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी 12 मई 2018 को पटना में हुई थी। ऐश्वर्या बिहार के वरिष्ठ नेता चंद्रिका राय की बेटी हैं। शादी के कुछ ही महीनों के भीतर दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी।