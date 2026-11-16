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Viral : कांग्रेस बोली-पीएम मोदी और BJP ने यमुना सफाई का खूब ढिंढोरा पीटा, छठ महापर्व में महिलाओं को जहरीले झाग वाले पानी में पूजा करने को छोड़ा

देश की राजधानी यमुना नदी (Yamuna River) की सफाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और बीजेपी सरकार (BJP Government) के दावों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। छठ महापर्व (Chhath Festival) के दौरान यमुना नदी में जहरीले झाग और प्रदूषित पानी के बीच महिलाओं को पूजा-अर्चना करते देख सरकार की तैयारियों और सफाई अभियान पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। देश की राजधानी यमुना नदी (Yamuna River) की सफाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और बीजेपी सरकार (BJP Government) के दावों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। छठ महापर्व (Chhath Festival) के दौरान यमुना नदी में जहरीले झाग और प्रदूषित पानी के बीच महिलाओं को पूजा-अर्चना करते देख सरकार की तैयारियों और सफाई अभियान पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

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इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी (Congress Party) ने आरोप लगाया कि यमुना की सफाई के नाम पर बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर श्रद्धालुओं को प्रदूषित पानी में पूजा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

 

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आरोप है कि यह लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और मां यमुना के प्रति जिम्मेदारी के साथ बड़ा धोखा है। विपक्ष ने इस स्थिति के लिए मोदी सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसके लिए सरकार को कभी माफ नहीं किया जा सकता।

‘भाजपा के झूठ की पोल खोलती छठ महापर्व के संध्या अर्घ्य की ये तस्वीरें देखिए\

दिल्ली कांग्रेस ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि भाजपा के झूठ की पोल खोलती छठ महापर्व के संध्या अर्घ्य की ये तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर सांसद मनोज तिवारी और मंत्री प्रवेश वर्मा तक, पूरी भाजपा महीने भर से ढिंढोरा पीट रही थी कि यमुना साफ़ हो गई है, झाग ख़त्म हो गया है। करोड़ों रुपये के सोशल मीडिया कैंपेन की असलियत आज पूरी दिल्ली के सामने है। यमुना में कई फीट ऊँचे झाग के बीच हमारी माताओं-बहनों को संध्या अर्घ्य देना पड़ा। रेखा गुप्ता जी, क्या इसी यमुना की सफ़ाई के नाम पर अपनी पीठ थपथपाई जा रही थी? ये सिर्फ़ भाजपा सरकार के खोखले दावों की पोल नहीं है, बल्कि लाखों छठव्रतियों की आस्था के साथ किया गया भद्दा मज़ाक़ है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, जो यमुना साफ़ करने से ज़्यादा पैसा और मेहनत यमुना को साफ़ दिखाने के प्रचार में लगा रही है।

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