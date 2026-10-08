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Viral : मुकेश सहनी, बोले-सच की आवाज़ को झूठ के बैरिकेडिंग से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि सच किसी सत्ता, कुर्सी का मोहताज नहीं होता

बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को INDIA गठबंधन के शांतिपूर्ण राजभवन मार्च को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को राजभवन तक पहुंचने से रोकना सिर्फ एक मार्च को रोकना नहीं, बल्कि सवाल पूछने के अधिकार पर भी सवाल खड़ा करता है।

By santosh singh 
Updated Date

पटना। बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को INDIA गठबंधन के शांतिपूर्ण राजभवन मार्च को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को राजभवन तक पहुंचने से रोकना सिर्फ एक मार्च को रोकना नहीं, बल्कि सवाल पूछने के अधिकार पर भी सवाल खड़ा करता है। विरोध की आवाज़ को दबाया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में उठे सवालों को बैरिकेडिंग के पीछे कैद नहीं किया जा सकता।

पढ़ें :- इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन: कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों को लंच पर बुलाया, राजघाट तक करेंगे मार्च

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक एवं बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी एक्स पोस्ट पर ​वीडियो शेयर कर लिखा कि सड़क पर संघर्ष जारी रहेगा, हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। सच की आवाज़ को झूठ के बैरिकेड से नहीं रोका जा सकता।

मुकेश सहनी ने कहा कि रास्ते में कितनी भी दीवारें खड़ी कर दो, कितनी भी ताकत लगा दो, कितनी भी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर लो,सच अपनी राह बना ही लेता है। क्योंकि सच किसी सत्ता, कुर्सी या ताकत का मोहताज नहीं होता। सच के साथ जब जनता खड़ी हो जाती है, तो बड़े-बड़े बैरिकेड भी रास्ता रोकने में नाकाम हो जाते हैं।

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक एवं बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। यह देश किसी की जागीर नहीं है। शांतिपूर्ण विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सत्ता जितना हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास करेगी, हमारी आवाज़ उतनी ही मजबूती से बुलंद होगी। लोकतंत्र जिंदाबाद! संविधान जिंदाबाद!

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