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रूखे-बेजान और झड़ते बालों के लिए गुड़हल के फूल और पत्तियां क्यों हैं खास? जानें तेल बनाने का तरीका

वर्तमान समय में बालों का झड़ना, रूखापन और समय से पहले बालों का बेजान हो जाना एक बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। खराब लाइफस्टाइल और बालों की सही देखभाल न करने से बालों की चमक धीरे-धीरे कम होने लगती है। ऐसे में गुड़हल का फूल और इसकी पत्तियां बालों की देखभाल के लिए एक घरेलू उपाय हो सकते हैं।

By Sushil Sah 
Updated Date

लाइफस्टाइल डेस्क, लखनऊ। वर्तमान समय में बालों का झड़ना, रूखापन और समय से पहले बालों का बेजान हो जाना एक बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। खराब लाइफस्टाइल और बालों की सही देखभाल न करने से बालों की चमक धीरे-धीरे कम होने लगती है। ऐसे में गुड़हल का फूल और इसकी पत्तियां बालों की देखभाल के लिए एक घरेलू उपाय हो सकते हैं।

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पारंपरिक रूप से गुड़हल यानी Hibiscus को बालों की देखभाल में इस्तेमाल किया जाता रहा है। प्राकृतिक यौगिक और एंटीऑक्सीडेंट इसके फूल और पत्तियों में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुड़हल से तैयार तेल बालों और स्कैल्प को कंडीशन करने, रूखेपन को कम करने और बालों को मुलायम बनाने में सहायता प्रदान कर सकता है। हालांकि, बाल झड़ने की समस्या को रोकने या नए बाल उगाने में इसके प्रभाव को लेकर अभी पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं हैं।

घर पर कैसे बनाएं गुड़हल का तेल?

इसके लिए आपको आठ से 10 गुड़हल के फूल, 10 से 12 गुड़हल की पत्तियां और लगभग एक कप नारियल तेल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले गुड़हल के फूलों और पत्तियों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। फिर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। साथ ही एक पैन में नारियल तेल डालकर धीमी आंच पर गर्म करें। अब इसमें गुड़हल के फूल और पत्तियां डाल दें। मिश्रण को कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ताकि इनके गुण तेल में अच्छी तरह से मिल सकें। ध्यान रखें कि सामग्री जलना नहीं चाहिए। ऐसा करने के बाद तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें और छानकर किसी साफ, सूखी कांच की बोतल में भर लें।

कैसे करें इस्तेमाल?

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हल्के हाथों से इस तेल को स्कैल्प और बालों की लंबाई पर लगाएं। कुछ मिनट तक मसाज करें और करीब 30 से 60 मिनट बाद हल्के शैंपू से बाल धो लें। अपनी जरूरत के अनुसार सप्ताह में एक या दो बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

तेल को लंबे समय तक रखने के लिए उसमें पानी या गीली सामग्री न मिलाएं और खराब गंध या फफूंदी दिखने पर उसे फेंक दें। गुड़हल का तेल इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। यदि खुजली, जलन या एलर्जी महसूस हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें।

अब सबसे जरूरी बात

इस बात का ध्यान रखें कि बालों का लगातार या बहुत ज्यादा झड़ना आयरन की कमी, थायरॉइड, हार्मोनल बदलाव या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी है।

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