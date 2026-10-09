  1. हिन्दी समाचार
  2. अपराध
  3. ग्रेटर नोएडा की हाईराइज सोसायटी में 12वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

ग्रेटर नोएडा की हाईराइज सोसायटी में 12वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

ग्रेटर नोएडा की एक हाईराइज सोसायटी में आज 9 अक्टूबर 2026 यानी शुक्रवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती सूचना के मुताबिक, युवक सोसायटी की 12वीं मंजिल से नीचे गिर गया। घटना के बाद सोसायटी में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।

By Sushil Sah 
Updated Date

उतर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा की एक हाईराइज सोसायटी में आज 9 अक्टूबर 2026 यानी शुक्रवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती सूचना के मुताबिक, युवक सोसायटी की 12वीं मंजिल से नीचे गिर गया। घटना के बाद सोसायटी में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।

पढ़ें :- आंवला में गोवंश के कटे अवशेष मिलने से हड़कंप, नाराज लोगों ने किया हंगामा; पुलिस तैनात

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ में ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर युवक 12वीं मंजिल से कैसे गिरा?

इसके अलावा पुलिस सोसायटी में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। साथ ही आसपास मौजूद लोगों और युवक से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना किन परिस्थितियों में हुई उसका पता लगाया जा सके।

फिलहाल, युवक की पहचान और घटना के पीछे की वजह को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पढ़ें :- यूपी राज्यसभा की 10 सीटों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न, बीजेपी के 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीते
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ग्रेटर नोएडा की हाईराइज सोसायटी में 12वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

ग्रेटर नोएडा की हाईराइज सोसायटी में 12वीं मंजिल से गिरकर युवक की...

आंवला में गोवंश के कटे अवशेष मिलने से हड़कंप, नाराज लोगों ने किया हंगामा; पुलिस तैनात

आंवला में गोवंश के कटे अवशेष मिलने से हड़कंप, नाराज लोगों ने...

रियाद में 'किंग खालिद एयरपोर्ट' पर एयरपोर्ट पर हमले के बाद हड़कंप, 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द

रियाद में 'किंग खालिद एयरपोर्ट' पर एयरपोर्ट पर हमले के बाद हड़कंप,...

Viral : अवैध संबंध के शक में बीबी ने शौहर को सुलाकर चाकू से काटा प्राइवेट पार्ट, बोली-तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी

Viral : अवैध संबंध के शक में बीबी ने शौहर को सुलाकर...

UPMSCL ने मेडिकल किट खरीद में किया बड़ा घोटाला, 15 लाख का हुआ टेंडर जारी हो गया 15 करोड़ का ऑर्डर, अब GM सुगंधा शर्मा बर्खास्त

UPMSCL ने मेडिकल किट खरीद में किया बड़ा घोटाला, 15 लाख का...

बांका में हेडमास्टर पर छात्रा से अश्लील चैटिंग का आरोप, शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच

बांका में हेडमास्टर पर छात्रा से अश्लील चैटिंग का आरोप, शिक्षा विभाग...