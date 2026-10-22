  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. 2026 Mahindra Bolero Bold Edition : 2026 महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन से उठा पर्दा जानें इंजन और कीमत

2026 Mahindra Bolero Bold Edition : 2026 महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन से उठा पर्दा जानें इंजन और कीमत

अपनी दमदार परफारमेंस और मजबूती के लिए बोलेरो महिंद्रा मौजूदा पीढ़ी की के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद गाड़ी रही है, जो बिना किसी बड़े मैकेनिकल बदलाव के एक दशक से भी ज़्यादा समय से बाज़ार में बनी हुई है। कंपनी ने कुछ महीने पहले ही Bolero को अपडेट किया था, लेकिन यह SUV अभी भी ब्रांड के फोकस से बाहर नहीं है। 'बोल्ड एडिशन' इसका सबसे नया वर्ज़न है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

2026 Mahindra Bolero Bold Edition :  अपनी दमदार परफारमेंस और मजबूती के लिए बोलेरो महिंद्रा मौजूदा पीढ़ी की के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद गाड़ी रही है, जो बिना किसी बड़े मैकेनिकल बदलाव के एक दशक से भी ज़्यादा समय से बाज़ार में बनी हुई है। कंपनी ने कुछ महीने पहले ही Bolero को अपडेट किया था, लेकिन यह SUV अभी भी ब्रांड के फोकस से बाहर नहीं है। ‘बोल्ड एडिशन’ इसका सबसे नया वर्ज़न है।

पढ़ें :- 2027 Toyota Fortuner Testing :  2027 टोयोटा फॉर्च्यूनर टेस्टिंग के दौरान दिखी ,  जानें कब तक होगी लॉन्च

इसके फ्रंट में किए गए बदलावों में ग्रिल, फ्रंट बंपर और फॉग लैंप के आस-पास ब्रॉन्ज़ (कांस्य रंग) के एक्सेंट शामिल हैं। साइड की तरफ, दरवाज़ों पर क्लैडिंग दी गई है जो इसी थीम को आगे बढ़ाती है। इसके अलावा, अलॉय व्हील्स, ORVM कवर और रूफ़ रेल्स पर भी ब्रॉन्ज़ फ़िनिश दी गई है।

गाड़ी के अंदर जाने पर, आपको ब्लैक लेदरेट सीटें और ब्रॉन्ज़ एक्सेंट वाले फ़्लोर मैट देखने को मिलेंगे। इन कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा, महिंद्रा ने इसमें एक रियर-व्यू कैमरा भी दिया है। ‘बोल्ड एडिशन’ असल में डीलर-लेवल का एक एक्सेसरी पैकेज है, न कि कोई नया फ़ैक्टरी ट्रिम।

मैकेनिकल तौर पर, महिंद्रा बोलेरो में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5L का डीज़ल इंजन लगा है, जो 3,600 rpm पर 75 BHP की पावर और 1,600 – 2,200 rpm पर 210 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

महिंद्रा बोलेरो की एक्स-शोरूम कीमत 8.57 लाख रुपये से शुरू होकर 9.99 लाख रुपये तक जाती है। महिंद्रा ने अभी तक ‘बोल्ड एडिशन’ एक्सेसरी पैकेज की सटीक कीमत का खुलासा नहीं किया है।

पढ़ें :- Bajaj Pulsar N250SS:  Bajaj ने लॉन्च की नई Pulsar N250SS , जानें डिस्प्ले, गियरबॉक्स और 4 वॉल्व इंजन

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

2026 Mahindra Bolero Bold Edition : 2026 महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन से उठा पर्दा जानें इंजन और कीमत

2026 Mahindra Bolero Bold Edition : 2026 महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन से...

2027 Toyota Fortuner Testing :  2027 टोयोटा फॉर्च्यूनर टेस्टिंग के दौरान दिखी ,  जानें कब तक होगी लॉन्च

2027 Toyota Fortuner Testing :  2027 टोयोटा फॉर्च्यूनर टेस्टिंग के दौरान दिखी...

Bajaj Pulsar N250SS:  Bajaj ने लॉन्च की नई Pulsar N250SS , जानें डिस्प्ले, गियरबॉक्स और 4 वॉल्व इंजन

Bajaj Pulsar N250SS:  Bajaj ने लॉन्च की नई Pulsar N250SS , जानें...

Navratri Auto Sales :  9 दिन में सेल 10.32 लाख गाड़ियां , बाइक की मांग बढ़ी तो कारों की बिक्री गिरी

Navratri Auto Sales :  9 दिन में सेल 10.32 लाख गाड़ियां , बाइक...

सनी लियोनी ने खरीदी धांसू SUV, बोलीं- ये है मेरा बीस्ट...,इतनी है कीमत

सनी लियोनी ने खरीदी धांसू SUV, बोलीं- ये है मेरा बीस्ट...,इतनी है...

Festive Season : नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने का प्लान? ये 7 इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकल बन सकते हैं स्मार्ट चॉइस

Festive Season : नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने का प्लान? ये 7 इलेक्ट्रिक...