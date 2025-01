25 years of Jamnagar Refinery : ईशा अंबानी ने दादा धीरूभाई अंबानी को किया याद , मनाया उपलब्धि का जश्न

25 years of Jamnagar Refinery : जामनगर रिफाइनरी (Jamnagar Refinery) के 25 साल पूरे होने पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की निदेशक ईशा अंबानी-पीरामल (Isha Ambani-Piramal, Director, Reliance Industries Limited) ने इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए एकत्रित कर्मचारियों और उनके परिवारों को भावपूर्ण संबोधन दिया। इस कार्यक्रम में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल रिफाइनरियों (Complex Refineries) में से एक की यात्रा का स्मरण किया गया, जिसकी परिकल्पना रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी ने की थी और जिसे मुकेश अंबानी के दृढ़ नेतृत्व ने साकार किया।

ईशा अंबानी-पीरामल ने रिफाइनरी और इसकी विरासत से अपने व्यक्तिगत संबंध साझा किए। ईशा अंबानी-पीरामल ने कहा, आज जब हम जामनगर के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो मुझे अपने दादाजी बहुत याद आ रहे हैं। यह उनका सपना था, एक ऐसा सपना जो उनके दिल में बसता था। उन्हें यह देखकर बहुत गर्व होता कि जामनगर आज कितना विकसित बन गया है। वह यहां होते तो पूछते, ‘तुम लोग खुश हो कि नहीं’? और मैं कहना चाहती हूं कि हम सभी जामनगर की तरक्की देखकर आज बहुत खुश हैं।

Ms. Isha Ambani-Piramal, Director, Reliance Industries Limited addressing employees and their families gathered to celebrate 25 years of Jamnagar Refinery pic.twitter.com/A8qo9gOsge

