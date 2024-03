राज्यसभा सचिवालय में आप सांसद संजय सिंह को सभापति जगदीप धनखड़ ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह (AAP leader Sanjay Singh) ने मंगलवार को राज्यसभा सचिवालय (Rajya Sabha Chairman) में शपथ ली। जनवरी में संजय सिंह (Sanjay Singh) को उनकी पार्टी ने दोबारा से राज्यसभा के लिए नामित किया था। लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से उनकी शपथ टल रही थी। संजय सिंह (Sanjay Singh) अभी जेल में हैं और कोर्ट की परमिशन लेकर आज शपथ लेने पहुंचे थे। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Rajya Sabha Chairman Vice President Jagdeep Dhankhar) ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

Vice-President of India and Chairman, Rajya Sabha, #JagdeepDhankhar administered oath to re-elected Member of Rajya Sabha, Sanjay Singh in Parliament House today.#RajyaSabha @VPIndia @SanjayAzadSln pic.twitter.com/T3g2wOGRIJ

— SansadTV (@sansad_tv) March 19, 2024