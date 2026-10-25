अभिनेत्री उर्मिला सनावर हरिद्वार में गिरफ्तार, सुरेश राठौर की बेटी ने लगाए ब्लैकमेलिंग और रंगदारी मांगने के आरोप

हरिद्वार। यूपी के सहारनपुर जिले की निवासी अभिनेत्री उर्मिला सनावर (Actress Urmila Sanawar) को हरिद्वार पुलिस (Haridwar Police) ने गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर (Suresh Rathore) की बेटी दीपिका राठौर (Deepika Rathore) ने रानीपुर कोतवाली (Ranipur Police Station) में उर्मिला सनावर (Urmila Sanawar) के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और रंगदारी की प्राथमिक की दर्ज कराई थी।