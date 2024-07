चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे के बाद 2 ट्रेनें कैंसिल, 11 ट्रेनों का बदला गया रूट, यहां देखें

नई दिल्ली: यूपी के गोंडा जिले में गुरुवार को बड़ा रेल हादसा हो गया। झिलाही रेलवे स्टेशन (Jhilahi Railway Station) के बीच गोसाई डिहवा में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस (Chandigarh-Dibrugarh Express) की 3 AC समेत 15 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत की खबर है। जबकि 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद रेलवे ने गोंडा गोरखपुर पैसेंजर गाड़ी (Gonda Gorakhpur Passenger Train) 5094 और 5031 को रद्द कर दिया है। जबकि 11 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है।

In regard with the derailment of 15904 Dibrugarh Express in Lucknow division of North Eastern Railway, the helpline numbers are issued. pic.twitter.com/pe3CECrnmf

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 18, 2024