Aishwarya Divorce: 18 साल का रिश्ता टूटने पर फैंस हुए दुखी, बोले- ये दोनों ज्यादा दर्द में होंगे

Aishwarya Rajinikanth And Dhanush Divorce: साउथ सुपरस्टार धनुष (Dhanush) और सुपर स्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत (Aishwarya Rajinikanth) अपनी शादी के 18 साल अलग होने का फैसला लिया है। कपल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। धनुष और ऐश्वर्या (Dhanush and Aishwarya) को साउथ का पावर कपल माना जाता था।

इस खबर के सामने आने के बाद से दोनों के फैंस को झटका लगा है और जिसके बाद से वह सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं।

कपल ने तलाक को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा – हमने 18 साल तक दोस्ती, कपल, पैरेंट्स और एक दूसरे के शुभ चिंतक बन कर ग्रोथ, समझदारी और साझेदारी का लंबा सफर तय किया। आज हम जिस जगह खड़े हैं, वहां से हम दोनों की राहें जुदा हो रही हैं।

मैंने और ऐश्वर्या ने एक कपल के तौर पर अलग होने का फैसला किया है। हम खुद को बेहतर समझने के लिए वक्त देना चाहते हैं। हमारे फैसले का सम्मान करें और हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें। वहीं एक फैंस ने इस पोस्ट के वायरल होते ही लिखा, अन्ना इसकी उम्मीद नहीं थी। एक फैन ने धनुष के दोनों बेटों की फोटो शेयर कर लिखा, हमसे ज्यादा आज यह दोनों दर्द में होंगे।

They'll both be in a lot more pain than we are. 🥺💔 #Dhanush pic.twitter.com/z1i04eI4Fw

— Rahman  (@iamrahman_offl) January 17, 2022