एबीवीपी ने नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट की तख्तियां लेकर मतदाताओं को किया जागरुक

लखनऊ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के तरफ से चलाये जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान (Voter Awareness Campaign) के तहत बुधवार को डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (Dr. APJ Abdul Kalam Technical University) में छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के लिए हाथों में नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट की तख्तियां लेकर अधिकतम मतदान करने की अपील की गई।

इस दौरान अभियान के जिला संयोजक अमन सिंह (District coordinator of the campaign Aman Singh) ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सभी को अपनी सहभागिता दर्ज करानी चाहिए। आने वाली 20 मई को हर पोलिंग बूथ पर शत प्रतिशत मतदान करना हो। इसके लिए हमें चुनाव की उपयोगिता से अपरिचित आसपास के बुजुर्गों व ऐसे लोग जो एक शहर से दूसरे शहर रहते हैं। उनको मतदान के लिए एक दिन अवश्य निकलना चाहिए।

विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष हर्षिता विश्वकर्मा (University Unit President Harshita Vishwakarma) ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में जाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है इस दौरान इकाई मन्त्री अर्पित वर्मा ने बताया गया कि मतदान का देश के लोकतंत्र में अहम योगदान रहता है, सभी को मतदान में हिस्सा लेना चाहिए।

प्रो. रवि शर्मा, निखिल राय, ईशान सिंह,प्रिंस तिवारी,अक्षत, अमन, वीरू, अभिनव यादव, प्रतीक, रोहन, राज, नितिन वर्मा, विशाल, अखिलेश, सोनल वर्मा, साक्षी सिंह, अंचल कुमारी, प्रशांत शुक्ला समेत दर्जनों छात्र मौजूद रहे।