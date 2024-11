अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट की पुष्टि, अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर किया अनसील

नई दिल्ली। भारत के अरबपति कारोबारी गौतम अडानी (Gautam Adani) से जुड़े मामले में अमेरिका के अंदर अरेस्ट वारंट (Arrest Warrant) जारी होने की पुष्टि हो गई है। अमेरिकी कोर्ट (US Court) के आदेश पर इस अरेस्ट वारंट को अनसील भी कर दिया गया है।

सूत्रों ने बताया कि गौतम अडानी (Gautam Adani) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अमेरिकी अदालत (US Court) ने उसे खोल भी दिया है। वारंट को इसलिए खोला गया है ताकि विदेशी कानून प्रवर्तन (Foreign Law Enforcement) को ये दस्तावेज मुहैया कराए जा सके। अमेरिका अदालत (US Court) के जज रॉबर्ट एम लेवी ने यह वारंट 31 अक्टूबर 2024 को खोलने के आदेश दिए थे।

बता दें कि न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ने गिरफ्तारी वारंट को खोलने के लिए एक आवेदन किया था। आवेदन में गौतम अडानी के खिलाफ अभियोग को आंशिक रूप से खोलने और विदेशी कानून प्रवर्तन को ये दस्तावेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गिरफ्तारी वारंट खोलने की मांग की गई थी। अमेरिकी न्याय विभाग (US Justice Department) और SEC ने आरोप लगाया है कि अडानी ने अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) को एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट (Solar Energy Project) का कॉन्ट्रेक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत ऑफर की।

जानें क्यों अमेरिका में घिरे गौतम अडानी?

सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका में गौतम अडानी (Gautam Adani) किन आरोपों में घिरे हैं? तो बता दें कि अमेरिका में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट (Federal Court of New York) में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी (Gautam Adani)की कंपनी पर US में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रेक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को मोटी रिश्वत की पेशकश करने का आरोप लगा है।